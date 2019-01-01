Якою буде погода на вихідні, 6 та 7 квітня
Сьогодні, 20:00
В Украні 6 та 7 квітня погода буте сонячною, сухою та теплою.
Про це на своїй сторінці у facebook написала Наталка Діденко.
"Головне, підуть нарешті нічні "нулі" та "мінуси", квіти почнуть рости інтенсивніше, а кущики та дерева - розвиватися. Вночі в Україні очікується +2+8 градусів, лише на Сході ще подекуди втримаються нижчі градуси", - йдеться у повідомлені.
Впродовж дня потепліє до +12 +17 градусів, на Півдні та на Закарпатті до +19 градусів.
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Про це на своїй сторінці у facebook написала Наталка Діденко.
"Головне, підуть нарешті нічні "нулі" та "мінуси", квіти почнуть рости інтенсивніше, а кущики та дерева - розвиватися. Вночі в Україні очікується +2+8 градусів, лише на Сході ще подекуди втримаються нижчі градуси", - йдеться у повідомлені.
Впродовж дня потепліє до +12 +17 градусів, на Півдні та на Закарпатті до +19 градусів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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