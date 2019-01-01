Якою буде погода на вихідні, 6 та 7 квітня

В Украні 6 та 7 квітня погода буте сонячною, сухою та теплою.Про це на своїй сторінці у facebook написала"Головне, підуть нарешті нічні "нулі" та "мінуси", квіти почнуть рости інтенсивніше, а кущики та дерева - розвиватися. Вночі в Україні очікується +2+8 градусів, лише на Сході ще подекуди втримаються нижчі градуси", - йдеться у повідомлені.Впродовж дня потепліє до +12 +17 градусів, на Півдні та на Закарпатті до +19 градусів.