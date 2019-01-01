вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Якою буде погода на вихідні, 6 та 7 квітня

Якою буде погода на вихідні, 6 та 7 квітня
В Украні 6 та 7 квітня погода буте сонячною, сухою та теплою.

Про це на своїй сторінці у facebook написала Наталка Діденко.

"Головне, підуть нарешті нічні "нулі" та "мінуси", квіти почнуть рости інтенсивніше, а кущики та дерева - розвиватися. Вночі в Україні очікується +2+8 градусів, лише на Сході ще подекуди втримаються нижчі градуси", - йдеться у повідомлені.

Впродовж дня потепліє до +12 +17 градусів, на Півдні та на Закарпатті до +19 градусів.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: синоптики, прогноз, погода
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«ВолиньPost» – найпопулярніше інтернет-видання області за результатами березня
Стало відомо, де і ким працює Гунчик
Де і за скільки на Волині придбати лісовий березовий сік. КОНТАКТИ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Облився бензином та вимагав зустрічі з Зеленським: подробиці спроби самогубства біля Луцькради
Сьогодні, 20:18
«Посади своє дерево»: волинські школярі підтримали всеукраїнський флешмоб
Сьогодні, 20:14
Якою буде погода на вихідні, 6 та 7 квітня
Сьогодні, 20:00
Від сьогодні на Волині посилено охоронятимуть бурштинові клондайки
Сьогодні, 19:40
«Все проср*ли»: у Луцьку чоловік хотів підпалити себе біля міської ради
Сьогодні, 19:33
Схожі новини
Синоптики розповіли про погоду на найближчі дні Синоптики розповіли про погоду на найближчі дні
04 квітень, 20:00
Багато сонця і сніг: синоптик дала несподіваний прогноз Багато сонця і сніг: синоптик дала несподіваний прогноз
02 квітень, 20:00
Синоптики розповіли про погоду на 11 березня Синоптики розповіли про погоду на 11 березня
10 березень, 17:15
Синоптик розповіла, коли українцям чекати похолодання Синоптик розповіла, коли українцям чекати похолодання
07 березень, 20:01
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку обмежать продаж алкоголю під час проведення футбольних матчів
Сьогодні, 19:18
 1
Луцька вулиця засяяла по-новому
Сьогодні, 20:59
 0
Поїхала на ринок і не повернулася: на Волині розшукують неповнолітню дівчину. ФОТО
Сьогодні, 20:34
 0
Облився бензином та вимагав зустрічі з Зеленським: подробиці спроби самогубства біля Луцькради
Сьогодні, 20:18
 0
«Посади своє дерево»: волинські школярі підтримали всеукраїнський флешмоб
Сьогодні, 20:14
 0
Медіа
відео
1/8