Показали, як у центральному парку Луцька ремонтують сходи до пляжу. ФОТО





Про це написав радник Луцького міського голови Ігор Поліщук на своїй сторінці у



"На даний момент в парку активно працює мульчер, який розчищає хащі та самосів, завершується ремонт сходів, що ведуть від центральної алеї на пляж, завершується ремонт сходів від парку до причалу і обоаштування самого причалу, оновлюється Луцька венеція, майстри усувають дрібні недоліки у вкладанні бруківки на доріжках, продовжується алея кованих ліхтарів, а незабаром будемо розпочинати облаштування нової алейки та капремонт алеї вздовж дамби", - йдеться в дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У центральному луцькому парку завершується ремонт сходів та облаштування причалу. Окрім того, територію парку розчищають самосіву та хащів.Про це написав радник Луцького міського головина своїй сторінці у Фейсбуці "На даний момент в парку активно працює мульчер, який розчищає хащі та самосів, завершується ремонт сходів, що ведуть від центральної алеї на пляж, завершується ремонт сходів від парку до причалу і обоаштування самого причалу, оновлюється Луцька венеція, майстри усувають дрібні недоліки у вкладанні бруківки на доріжках, продовжується алея кованих ліхтарів, а незабаром будемо розпочинати облаштування нової алейки та капремонт алеї вздовж дамби", - йдеться в дописі.

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