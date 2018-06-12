Показали, як у центральному парку Луцька ремонтують сходи до пляжу. ФОТО
Сьогодні, 03:47
У центральному луцькому парку завершується ремонт сходів та облаштування причалу. Окрім того, територію парку розчищають самосіву та хащів.
Про це написав радник Луцького міського голови Ігор Поліщук на своїй сторінці у Фейсбуці.
"На даний момент в парку активно працює мульчер, який розчищає хащі та самосів, завершується ремонт сходів, що ведуть від центральної алеї на пляж, завершується ремонт сходів від парку до причалу і обоаштування самого причалу, оновлюється Луцька венеція, майстри усувають дрібні недоліки у вкладанні бруківки на доріжках, продовжується алея кованих ліхтарів, а незабаром будемо розпочинати облаштування нової алейки та капремонт алеї вздовж дамби", - йдеться в дописі.
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Про це написав радник Луцького міського голови Ігор Поліщук на своїй сторінці у Фейсбуці.
"На даний момент в парку активно працює мульчер, який розчищає хащі та самосів, завершується ремонт сходів, що ведуть від центральної алеї на пляж, завершується ремонт сходів від парку до причалу і обоаштування самого причалу, оновлюється Луцька венеція, майстри усувають дрібні недоліки у вкладанні бруківки на доріжках, продовжується алея кованих ліхтарів, а незабаром будемо розпочинати облаштування нової алейки та капремонт алеї вздовж дамби", - йдеться в дописі.
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