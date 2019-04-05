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Зеленський відмовився показати декларацію

Зеленський відмовився показати декларацію
Декларацію Володимира Зеленського за 2018 рік українці не побачать перед другим туром виборів президента України.

Отже, штаб кандидата відмовив громадському руху ЧЕСНО на заклик оприлюднити свої статки під час виборів, чим продемонструвати фінансову прозорість, - пишуть Факти.

У Зеленського пояснили, що такі дії незаконні, бо терміни подачі декларацій чітко прописані у законодавстві.

"Чинне законодавство не зобов'язує Зеленського подавати декларацію про доходи за минулий рік, оскільки наразі він не є посадовцем. Водночас, Рух ЧЕСНО закликав кандидата сповідувати принципи прозорості та підзвітності, а також вирівняти умови з його опонентом у другому турі — Петром Порошенком, який напередодні оприлюднив свою декларацію", - зазначили у ЧЕСНО.

Нагадаємо, Володимир Зеленський здав аналізи перед другим туром виборів президента України.

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Теги: Володимир Зеленський, декларація, вибори
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Коментарі 1
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Самий "чесний" кандидат, але декларацію не покажу, скільки від коломойського отримав і в які офшори заховав, зараз поправлять декларацію, як аналізи поправили, і тоді покажу, може на ровері приїду, показувати, а не на мерсі коломойського, бо я ж не маріонетка...
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