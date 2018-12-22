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На Волині виявили автомобілі, викрадені в Польщі

На Волині виявили автомобілі, викрадені в Польщі
Минулої доби прикордонники Луцького загону виявили два викрадені автомобілі. Вони знаходилися в міжнародному розшуку.

Про це повідомляє Держприкордонслужба України.

Автомобілями польської реєстрації керували наші співвітчизники, які намагалися перетнути кордон через пункт пропуску «Ягодин». Один з чоловіків їхав автівкою Вольво-Хс90 2012 року випуску, а інший був за кермом Toyota Rav4 2014 року.

На Волині виявили автомобілі, викрадені в Польщі
На Волині виявили автомобілі, викрадені в Польщі
На Волині виявили автомобілі, викрадені в Польщі


Під час прикордонного контролю на транспортні засоби відбулось спрацювання бази даних Інтерполу. Виявилося, що ці автомобілі з грудня 2018 року та березня цього року перебувають у міжнародному розшуку. Їх розшукували правоохоронці Польщі через викрадення.

Автівки прикордонники передали співробітникам Національної поліції.

Зазначимо, що з початку року співробітники Держприкордонслужби реалізували більше 850 спрацювань бази Інтерполу, з яких майже 40 відносно транспортних засобів.

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Теги: Держприкордонслужба, автомобілі, Польща, Волинь, Ягодин, Інтерпол
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