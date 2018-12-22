На Волині виявили автомобілі, викрадені в Польщі

Минулої доби прикордонники Луцького загону виявили два викрадені автомобілі. Вони знаходилися в міжнародному розшуку.Про це повідомляє Держприкордонслужба України.Автомобілями польської реєстрації керували наші співвітчизники, які намагалися перетнути кордон через пункт пропуску «Ягодин». Один з чоловіків їхав автівкою Вольво-Хс90 2012 року випуску, а інший був за кермом Toyota Rav4 2014 року.Під час прикордонного контролю на транспортні засоби відбулось спрацювання бази даних Інтерполу. Виявилося, що ці автомобілі з грудня 2018 року та березня цього року перебувають у міжнародному розшуку. Їх розшукували правоохоронці Польщі через викрадення.Автівки прикордонники передали співробітникам Національної поліції.Зазначимо, що з початку року співробітники Держприкордонслужби реалізували більше 850 спрацювань бази Інтерполу, з яких майже 40 відносно транспортних засобів.