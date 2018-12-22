На Волині виявили автомобілі, викрадені в Польщі
Сьогодні, 13:35
Минулої доби прикордонники Луцького загону виявили два викрадені автомобілі. Вони знаходилися в міжнародному розшуку.
Про це повідомляє Держприкордонслужба України.
Автомобілями польської реєстрації керували наші співвітчизники, які намагалися перетнути кордон через пункт пропуску «Ягодин». Один з чоловіків їхав автівкою Вольво-Хс90 2012 року випуску, а інший був за кермом Toyota Rav4 2014 року.
Під час прикордонного контролю на транспортні засоби відбулось спрацювання бази даних Інтерполу. Виявилося, що ці автомобілі з грудня 2018 року та березня цього року перебувають у міжнародному розшуку. Їх розшукували правоохоронці Польщі через викрадення.
Автівки прикордонники передали співробітникам Національної поліції.
Зазначимо, що з початку року співробітники Держприкордонслужби реалізували більше 850 спрацювань бази Інтерполу, з яких майже 40 відносно транспортних засобів.
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Про це повідомляє Держприкордонслужба України.
Автомобілями польської реєстрації керували наші співвітчизники, які намагалися перетнути кордон через пункт пропуску «Ягодин». Один з чоловіків їхав автівкою Вольво-Хс90 2012 року випуску, а інший був за кермом Toyota Rav4 2014 року.
Під час прикордонного контролю на транспортні засоби відбулось спрацювання бази даних Інтерполу. Виявилося, що ці автомобілі з грудня 2018 року та березня цього року перебувають у міжнародному розшуку. Їх розшукували правоохоронці Польщі через викрадення.
Автівки прикордонники передали співробітникам Національної поліції.
Зазначимо, що з початку року співробітники Держприкордонслужби реалізували більше 850 спрацювань бази Інтерполу, з яких майже 40 відносно транспортних засобів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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