Луцький журналіст змусив водія автобуса вимкнути «Вечірній квартал»
06 квітень, 22:52
Луцький журналіст та викладач факультету філології і журналістики СНУ ім. Лесі Українки Сергій Хомінський змусив водія маршрутки "Луцьк-Експрес" вимкнути "Вечірній квартал".
Про це Сергій Хомінський написав на своїй сторінці у facebook.
"6 квітня, 2.30 ночі. Маршрутка "Луцьк-Експрес" вирушає на Київ.
Вільних місць майже немає - я ж сиджу в першому ряду за водієм.
Проспект Молоді - проспект Відродження - Рівненська. Виїжджаємо з міста, минаємо Струмівку...
Починаю потроху дрімати. Раптом над моєю головою засвічується екран телевізора. Бачу, що водій на планшеті шукає відео. Впевнено вибирає "Вєчєрній квартал" і вмикає...
Нахиляюся (адже сиджу якраз за правим вухом нашого "пілота") і тихенько кажу:
- Я перепрошую. Нам справді за чверть третя ночі варто це дивитися? Та ще й у нинішній ситуації?
У відповідь (доволі роздратовано):
- Ви тут не один! "Квартал" всі хочуть дивитися! Запитайте в інших пасажирів!
Розвертаюся до попутників і голосно кажу:
- Шановні пасажири, ми справді о 2.45 - та ще й за нинішньої ситуації в державі - хочемо це дивитися?
У відповідь мовчання. Тож пропоную:
- Давайте проголосуємо!
- Ми ужє адін раз в своє врємя галасавалі - і шо? - обурюється чоловік років 35-ти на першому "одиночному" сидінні.
- А таки ж давате проголосуємо! - не вгаваю я - Хто проти того, щоб глупої ночі дивитися те, що нам пропонують?
Піднімається три жіночі руки. Моя - четверта. Всього пасажирів до двох десятків - тож це очевидна меншість. Проте все одно впевнено веду далі:
- А тепер піднімаємо руки ті, хто "за"!
Явно відчуваю на собі кілька відверто недружніх поглядів, в одного молодого чоловіка навіть трохи починає сіпатися рука. Проте жоден проголосувати "за" не наважується.
- Відразу четверо "проти", "за" - жодного! Пане водію, негайно вимикайте!
Той мало не матюкається - але мусить вимикати. До речі, доїхали якнайкраще - і без "Кварталу".
Одним словом, тих блідо-зелених поганок серед нас таки трохи розвелося - але мусимо не дозволити їм стати "більшістю" і диктувати нам свої умови.
Не прої*імо Украну! )))", - йдеться в дописі.
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Про це Сергій Хомінський написав на своїй сторінці у facebook.
"6 квітня, 2.30 ночі. Маршрутка "Луцьк-Експрес" вирушає на Київ.
Вільних місць майже немає - я ж сиджу в першому ряду за водієм.
Проспект Молоді - проспект Відродження - Рівненська. Виїжджаємо з міста, минаємо Струмівку...
Починаю потроху дрімати. Раптом над моєю головою засвічується екран телевізора. Бачу, що водій на планшеті шукає відео. Впевнено вибирає "Вєчєрній квартал" і вмикає...
Нахиляюся (адже сиджу якраз за правим вухом нашого "пілота") і тихенько кажу:
- Я перепрошую. Нам справді за чверть третя ночі варто це дивитися? Та ще й у нинішній ситуації?
У відповідь (доволі роздратовано):
- Ви тут не один! "Квартал" всі хочуть дивитися! Запитайте в інших пасажирів!
Розвертаюся до попутників і голосно кажу:
- Шановні пасажири, ми справді о 2.45 - та ще й за нинішньої ситуації в державі - хочемо це дивитися?
У відповідь мовчання. Тож пропоную:
- Давайте проголосуємо!
- Ми ужє адін раз в своє врємя галасавалі - і шо? - обурюється чоловік років 35-ти на першому "одиночному" сидінні.
- А таки ж давате проголосуємо! - не вгаваю я - Хто проти того, щоб глупої ночі дивитися те, що нам пропонують?
Піднімається три жіночі руки. Моя - четверта. Всього пасажирів до двох десятків - тож це очевидна меншість. Проте все одно впевнено веду далі:
- А тепер піднімаємо руки ті, хто "за"!
Явно відчуваю на собі кілька відверто недружніх поглядів, в одного молодого чоловіка навіть трохи починає сіпатися рука. Проте жоден проголосувати "за" не наважується.
- Відразу четверо "проти", "за" - жодного! Пане водію, негайно вимикайте!
Той мало не матюкається - але мусить вимикати. До речі, доїхали якнайкраще - і без "Кварталу".
Одним словом, тих блідо-зелених поганок серед нас таки трохи розвелося - але мусимо не дозволити їм стати "більшістю" і диктувати нам свої умови.
Не прої*імо Украну! )))", - йдеться в дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 6
квартал не люблю, але б придурку із задоволенням набила би харю там же на місці.
Це бесперечно вартувало мого часу , дякую за своєчасні круті новини, лайк
Звичайно вмикати серед ночі будь яке відео в громадському транспорті - то перебор. Але якщо це викладач який має сіяти мудрість, толерантність та добро у головах прагнучих пізнання студентів - дозволяє собі публічно ображати людей, які мають інші політичні погляди, то мені сумно та страшно! Вибори завтра завершаться а у голові цього «ідейного» не посвітлішає! Просто бридко до якого рівня опустилися ті хто мали б бути - совістю нації !
Що це за безглузді новини?! І навіщо нам нав‘язувати Порошенка який вже розікрав і продав Україну?!
А цей *** Сергій Хомінський він хто мухомор ???
Ащо Патрашенка слухати?
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