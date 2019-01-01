Луцький журналіст змусив водія автобуса вимкнути «Вечірній квартал»

Сергій Хомінський змусив водія маршрутки "Луцьк-Експрес" вимкнути "Вечірній квартал".



Про це Сергій Хомінський написав на своїй сторінці у



"6 квітня, 2.30 ночі. Маршрутка "Луцьк-Експрес" вирушає на Київ.

Вільних місць майже немає - я ж сиджу в першому ряду за водієм.



Проспект Молоді - проспект Відродження - Рівненська. Виїжджаємо з міста, минаємо Струмівку...



Починаю потроху дрімати. Раптом над моєю головою засвічується екран телевізора. Бачу, що водій на планшеті шукає відео. Впевнено вибирає "Вєчєрній квартал" і вмикає...



Нахиляюся (адже сиджу якраз за правим вухом нашого "пілота") і тихенько кажу:



- Я перепрошую. Нам справді за чверть третя ночі варто це дивитися? Та ще й у нинішній ситуації?



У відповідь (доволі роздратовано):



- Ви тут не один! "Квартал" всі хочуть дивитися! Запитайте в інших пасажирів!



Розвертаюся до попутників і голосно кажу:



- Шановні пасажири, ми справді о 2.45 - та ще й за нинішньої ситуації в державі - хочемо це дивитися?



У відповідь мовчання. Тож пропоную:



- Давайте проголосуємо!



- Ми ужє адін раз в своє врємя галасавалі - і шо? - обурюється чоловік років 35-ти на першому "одиночному" сидінні.



- А таки ж давате проголосуємо! - не вгаваю я - Хто проти того, щоб глупої ночі дивитися те, що нам пропонують?



Піднімається три жіночі руки. Моя - четверта. Всього пасажирів до двох десятків - тож це очевидна меншість. Проте все одно впевнено веду далі:



- А тепер піднімаємо руки ті, хто "за"!



Явно відчуваю на собі кілька відверто недружніх поглядів, в одного молодого чоловіка навіть трохи починає сіпатися рука. Проте жоден проголосувати "за" не наважується.



- Відразу четверо "проти", "за" - жодного! Пане водію, негайно вимикайте!



Той мало не матюкається - але мусить вимикати. До речі, доїхали якнайкраще - і без "Кварталу".



Одним словом, тих блідо-зелених поганок серед нас таки трохи розвелося - але мусимо не дозволити їм стати "більшістю" і диктувати нам свої умови.

Не прої*імо Украну! )))", - йдеться в дописі.

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