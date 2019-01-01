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Луцьк продовжують прибирати від сміття. ВІДЕО

Луцьк продовжують прибирати від сміття. ВІДЕО
З настанням весни у Луцьку почалось активне прибирання. Нещодавно толоки відбулися у восьми місцях.

Про це повідомляють журналісти Суспільного.

Сміття під мостом на вулиці Шевченка у Луцьку, що веде до інфекційної лікарні, вийшли прибирати п’ятеро працівників супермаркету, що знаходиться поруч.

«Прибираємо десь півгодини, дуже багато пляшок, найбільше пляшок, пластику, пакети», - каже учасниця прибирання Світлана Лебедчик.

Ця територія входить у п’ятірку найбільш забруднених місць у Луцьку, каже радниця міського голови Мар’яна Сорочук, яка курує прибирання. Запитуємо, чи впорається п’ятеро людей, які збирали сміття на момент зйомки, із забрудненою територією?

«Завжди тут працює набагато більше людей, але виходять вони у різні години і впродовж кількох днів тут буде прибрано», - запевнила Мар'яна Сорочук.

Поруч протікає річка Стир, тому сюди люблять приходити відпочивати, після себе не прибирають, каже Алла Сень, учасниця прибирання.

А на вулиці Чернишевського прибирали працівники інфекційної лікарні.

Сміття, яке зібрали у мішки працівники різних організацій, що долучилися до загальноміського прибирання вивезуть на звалище комунальники.


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Теги: прибирання, сміття, толока. Луцьк
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