Мешканців луцької багатоповерхівки налякав озброєний чоловік. ФОТО





Про це інформує прес-служба патрульної поліції Волині у



"23 год. 15 хв. – виклик про погрозу фізичною розправою або вбивством. Патрульні прибувають на вулицю Федорова, у Луцьку.



Тут перебуває 5 осіб, які й перелякали людей, що сповістили в поліцію. У 20-річного громадянина знаходять предмет, схожий на пістолет.



Згодом у міськвідділку встановлюють, що пістолет пневматичний, особу відпускають та попереджають, що є певні правила користування зброєю, тож їх необхідно дотримуватись, а не лякати людей, які вже відпочивають", - йдеться в повідомленні поліції.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У ніч проти 7 квітня луцькі патрульні затримали молодого чоловіка, який мав при собі зброю.Про це інформує прес-служба патрульної поліції Волині у facebook "23 год. 15 хв. – виклик про погрозу фізичною розправою або вбивством. Патрульні прибувають на вулицю Федорова, у Луцьку.Тут перебуває 5 осіб, які й перелякали людей, що сповістили в поліцію. У 20-річного громадянина знаходять предмет, схожий на пістолет.Згодом у міськвідділку встановлюють, що пістолет пневматичний, особу відпускають та попереджають, що є певні правила користування зброєю, тож їх необхідно дотримуватись, а не лякати людей, які вже відпочивають", - йдеться в повідомленні поліції.

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