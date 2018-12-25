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Мешканців луцької багатоповерхівки налякав озброєний чоловік. ФОТО

Мешканців луцької багатоповерхівки налякав озброєний чоловік. ФОТО
У ніч проти 7 квітня луцькі патрульні затримали молодого чоловіка, який мав при собі зброю.

Про це інформує прес-служба патрульної поліції Волині у facebook.

"23 год. 15 хв. – виклик про погрозу фізичною розправою або вбивством. Патрульні прибувають на вулицю Федорова, у Луцьку.

Тут перебуває 5 осіб, які й перелякали людей, що сповістили в поліцію. У 20-річного громадянина знаходять предмет, схожий на пістолет.

Згодом у міськвідділку встановлюють, що пістолет пневматичний, особу відпускають та попереджають, що є певні правила користування зброєю, тож їх необхідно дотримуватись, а не лякати людей, які вже відпочивають", - йдеться в повідомленні поліції.

Мешканців луцької багатоповерхівки налякав озброєний чоловік. ФОТО

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Теги: поліція, пістолет, Федорова
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Коментарі 2
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Шуміла буха компанія певно під вікнами, і він вийшов розігнати...
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атавісти ходять з автоматами...
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