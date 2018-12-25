Мешканців луцької багатоповерхівки налякав озброєний чоловік. ФОТО
Сьогодні, 11:07
У ніч проти 7 квітня луцькі патрульні затримали молодого чоловіка, який мав при собі зброю.
Про це інформує прес-служба патрульної поліції Волині у facebook.
"23 год. 15 хв. – виклик про погрозу фізичною розправою або вбивством. Патрульні прибувають на вулицю Федорова, у Луцьку.
Тут перебуває 5 осіб, які й перелякали людей, що сповістили в поліцію. У 20-річного громадянина знаходять предмет, схожий на пістолет.
Згодом у міськвідділку встановлюють, що пістолет пневматичний, особу відпускають та попереджають, що є певні правила користування зброєю, тож їх необхідно дотримуватись, а не лякати людей, які вже відпочивають", - йдеться в повідомленні поліції.
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Про це інформує прес-служба патрульної поліції Волині у facebook.
"23 год. 15 хв. – виклик про погрозу фізичною розправою або вбивством. Патрульні прибувають на вулицю Федорова, у Луцьку.
Тут перебуває 5 осіб, які й перелякали людей, що сповістили в поліцію. У 20-річного громадянина знаходять предмет, схожий на пістолет.
Згодом у міськвідділку встановлюють, що пістолет пневматичний, особу відпускають та попереджають, що є певні правила користування зброєю, тож їх необхідно дотримуватись, а не лякати людей, які вже відпочивають", - йдеться в повідомленні поліції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 2
Шуміла буха компанія певно під вікнами, і він вийшов розігнати...
атавісти ходять з автоматами...
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