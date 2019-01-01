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У Луцьку нацгвардійці молилися за Україну

У Луцьку нацгвардійці молилися за Україну
Сьогодні, 7 квітня, з нагоди свята Благовіщення Пресвятої Богородиці військовий капелан Сергій Лівончук на місці спорудження каплички на території військової частини 1141, відслужив молебень до Пресвятої Богородиці та прочитав молитву за Україну.

Про це інформують на сторінці Військової частини 1141 Національної гвардії України м. Луцьк у facebook.

Також капелан звернувся до нацгвардійців, присутніх на службі, з повчальним словом про свято Благовіщення Пресвятої Богородиці.

“Нехай у ваше життя прийде та ж радість, яка відвідала Пречисту Діву в день благих вістей. Бажаю миру і добра, душевного спокою і затишку, міцної і чистої віри, добрих новин і щастя. Нехай Богородиця візьме вас під свій покров!” – побажав
військовослужбовцям Сергій Лівончук.

У Луцьку нацгвардійці молилися за Україну

У Луцьку нацгвардійці молилися за Україну

У Луцьку нацгвардійці молилися за Україну

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Теги: військова частина, нацгвардійці, молитва
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