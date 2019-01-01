У Луцьку нацгвардійці молилися за Україну

Сергій Лівончук на місці спорудження каплички на території військової частини 1141, відслужив молебень до Пресвятої Богородиці та прочитав молитву за Україну.



Про це інформують на сторінці Військової частини 1141 Національної гвардії України м. Луцьк у



Також капелан звернувся до нацгвардійців, присутніх на службі, з повчальним словом про свято Благовіщення Пресвятої Богородиці.



“Нехай у ваше життя прийде та ж радість, яка відвідала Пречисту Діву в день благих вістей. Бажаю миру і добра, душевного спокою і затишку, міцної і чистої віри, добрих новин і щастя. Нехай Богородиця візьме вас під свій покров!” – побажав

військовослужбовцям Сергій Лівончук.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 7 квітня, з нагоди свята Благовіщення Пресвятої Богородиці військовий капеланна місці спорудження каплички на території військової частини 1141, відслужив молебень до Пресвятої Богородиці та прочитав молитву за Україну.Про це інформують на сторінці Військової частини 1141 Національної гвардії України м. Луцьк у facebook Також капелан звернувся до нацгвардійців, присутніх на службі, з повчальним словом про свято Благовіщення Пресвятої Богородиці.“Нехай у ваше життя прийде та ж радість, яка відвідала Пречисту Діву в день благих вістей. Бажаю миру і добра, душевного спокою і затишку, міцної і чистої віри, добрих новин і щастя. Нехай Богородиця візьме вас під свій покров!” – побажаввійськовослужбовцям Сергій Лівончук.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію