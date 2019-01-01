Без квартири і готівки: що у декларації заступника голови Волиньради

Олександр Пирожик у своїй декларації вказав, що не має ні квартири, ні авто, ні готівки.



Олександр Пирожик вказав, що має з 2008 року має земельну ділянку площею 10 соток у селі Боголюби Луцького району, - пише



На своїй посаді у 2018 році він отримав 292,488 тисячі гривень зарплати та 28 гривень процентів від «Ощадбанку».



У Олександра Пирожика є також від 2016 року має кредит на суму 40,468 тисячі гривень, однак не вказав у якому банку.



Для порівняння, у 2017 році він отримав 235,416 тисячі гривень та 28 гривень бонусів від «Ощадбанку».

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