У Польщі вчителі влаштували безстроковий страйк





Про це в своєму Twitter повідомляє профспілка "Союз польських вчителів", - передає



"Уряд не погодився з пропозиціями освітніх профспілок Польщі, тому ми починаємо страйк 8 квітня", - йдеться в повідомленні.



Головна вимога вчителів - підвищення заробітної плати на 30% в два етапи: 15% з 1 січня і 15% з 1 вересня 2019 року. Пропозиція уряду зводилася до того, щоб з 1 вересня зарплати вчителів збільшилися на 9%.



Як повідомляв УНН, у Польщі вчителі погрожували безстроковим страйком під час іспитів у школах. В ході переговорів уряд і освітні профспілки Польщі так і не дійшли згоди про збільшення заробітної плати.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 8 квітня, в Польщі розпочався безстроковий страйк вчителів.Про це в своєму Twitter повідомляє профспілка "Союз польських вчителів", - передає УНН "Уряд не погодився з пропозиціями освітніх профспілок Польщі, тому ми починаємо страйк 8 квітня", - йдеться в повідомленні.Головна вимога вчителів - підвищення заробітної плати на 30% в два етапи: 15% з 1 січня і 15% з 1 вересня 2019 року. Пропозиція уряду зводилася до того, щоб з 1 вересня зарплати вчителів збільшилися на 9%.Як повідомляв УНН, у Польщі вчителі погрожували безстроковим страйком під час іспитів у школах. В ході переговорів уряд і освітні профспілки Польщі так і не дійшли згоди про збільшення заробітної плати.

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