У Польщі вчителі влаштували безстроковий страйк
Сьогодні, 12:56
Сьогодні, 8 квітня, в Польщі розпочався безстроковий страйк вчителів.
Про це в своєму Twitter повідомляє профспілка "Союз польських вчителів", - передає УНН.
"Уряд не погодився з пропозиціями освітніх профспілок Польщі, тому ми починаємо страйк 8 квітня", - йдеться в повідомленні.
Головна вимога вчителів - підвищення заробітної плати на 30% в два етапи: 15% з 1 січня і 15% з 1 вересня 2019 року. Пропозиція уряду зводилася до того, щоб з 1 вересня зарплати вчителів збільшилися на 9%.
Як повідомляв УНН, у Польщі вчителі погрожували безстроковим страйком під час іспитів у школах. В ході переговорів уряд і освітні профспілки Польщі так і не дійшли згоди про збільшення заробітної плати.
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Про це в своєму Twitter повідомляє профспілка "Союз польських вчителів", - передає УНН.
"Уряд не погодився з пропозиціями освітніх профспілок Польщі, тому ми починаємо страйк 8 квітня", - йдеться в повідомленні.
Головна вимога вчителів - підвищення заробітної плати на 30% в два етапи: 15% з 1 січня і 15% з 1 вересня 2019 року. Пропозиція уряду зводилася до того, щоб з 1 вересня зарплати вчителів збільшилися на 9%.
Як повідомляв УНН, у Польщі вчителі погрожували безстроковим страйком під час іспитів у школах. В ході переговорів уряд і освітні профспілки Польщі так і не дійшли згоди про збільшення заробітної плати.
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Коментарі 1
В Польщі вийшли. А наші (особливо по селах,де нема навантаження) роблять за копійки і мовчать... І будіть мовчати...Спокон віків на наших вчителях їздили всі . кому не лінь.... І їздять.. Сказали написати заяви , щоб не платили за престижність - понаписували ( мовляв добровільно відмовляюсь)......
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