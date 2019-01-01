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Знову не курсуватиме потяг «Ковель – Заболоття»

Знову не курсуватиме потяг «Ковель – Заболоття»
У зв’язку з виконанням колійних ремонтних робіт на перегонах Стрільськ–Дубровиця та Вижва – Заболоття зазнає тимчасових змін розкладу руху кількох приміських поїздів.

Про це повідомляє прес-центр Львівської залізниці.

Упродовж 9-11 квітня не курсуватиме поїзд №6312/6313 сполученням Ковель – Заболоття – Ковель.

Нагадаємо, нещодавно пасажири цього потяга скаржились на подерту підлогу та мишей у вагонах.

До слова, потяг «Ковель – Заболоття» не курсував також 2-4 квітня.

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Теги: потяг
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