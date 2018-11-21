Лучанам розповіли, чому зняли тролейбус до кладовища в Гаразджі. ВІДЕО

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Від залізничного вокзалу Луцька до села Струмівка перестав їздити тролейбус №7. Для багатьох пасажирів це спричинило чималий дискомфорт.
Пані Наталя щодня добиралася на роботу та поверталася додому цим тролейбусом. Каже, що тепер на дорогу потрібно набагато більше часу. Про це йдеться в сюжеті 12 каналу.
У міськраді кажуть, що «сімками» перекрили нестачу маршруток у місті. Мовляв, таким чином поліпшили комфорт саме лучанам. А жителям навколишніх сіл і так є чим доїхати.
Проте пасажири впевнені, що сьомим тролейбусом користуються і жителі Луцька. Особливо у весняний період, коли сотні лучан їдуть за місто на дачі та кладовища.
Нині до Струмівки ходить два тролейбуси і маршрутка. Але і цього людям не вистачає.
До кінця тижня владники обіцяють розібратися в ситуації та відновити маршрут №7.
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Пані Наталя щодня добиралася на роботу та поверталася додому цим тролейбусом. Каже, що тепер на дорогу потрібно набагато більше часу. Про це йдеться в сюжеті 12 каналу.
У міськраді кажуть, що «сімками» перекрили нестачу маршруток у місті. Мовляв, таким чином поліпшили комфорт саме лучанам. А жителям навколишніх сіл і так є чим доїхати.
Проте пасажири впевнені, що сьомим тролейбусом користуються і жителі Луцька. Особливо у весняний період, коли сотні лучан їдуть за місто на дачі та кладовища.
Нині до Струмівки ходить два тролейбуси і маршрутка. Але і цього людям не вистачає.
До кінця тижня владники обіцяють розібратися в ситуації та відновити маршрут №7.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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