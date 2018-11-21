вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Лучанам розповіли, чому зняли тролейбус до кладовища в Гаразджі. ВІДЕО

Лучанам розповіли, чому зняли тролейбус до кладовища в Гаразджі. ВІДЕО
Від залізничного вокзалу Луцька до села Струмівка перестав їздити тролейбус №7. Для багатьох пасажирів це спричинило чималий дискомфорт.

Пані Наталя щодня добиралася на роботу та поверталася додому цим тролейбусом. Каже, що тепер на дорогу потрібно набагато більше часу. Про це йдеться в сюжеті 12 каналу.

У міськраді кажуть, що «сімками» перекрили нестачу маршруток у місті. Мовляв, таким чином поліпшили комфорт саме лучанам. А жителям навколишніх сіл і так є чим доїхати.

Проте пасажири впевнені, що сьомим тролейбусом користуються і жителі Луцька. Особливо у весняний період, коли сотні лучан їдуть за місто на дачі та кладовища.

Нині до Струмівки ходить два тролейбуси і маршрутка. Але і цього людям не вистачає.

До кінця тижня владники обіцяють розібратися в ситуації та відновити маршрут №7.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: тролейбус, Гаразджа, Струмівка, маршрутка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Від і до: почім на луцькому ринку зелень, огірочки і редиска
«ВолиньPost» – найпопулярніше інтернет-видання області за результатами березня
Стало відомо, де і ким працює Гунчик
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
10 квітня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
Сьогодні, 08:56
Лучанам розповіли, чому зняли тролейбус до кладовища в Гаразджі. ВІДЕО
Сьогодні, 08:18
Юні луцькі художники презентували виставку робіт у луцькому зоопарку. ФОТО
Сьогодні, 07:10
Президент призначив стипендію волинській артистці
Сьогодні, 06:22
Луцький ЦНАП запроваджує сервісні картки
Сьогодні, 05:27
Схожі новини
Просять повернути тролейбус від залізничного вокзалу до Гаразджі Просять повернути тролейбус від залізничного вокзалу до Гаразджі
29 березень, 09:46
Гаразджа-Луцьк: з маршруту зняли два тролейбуса. ВІДЕО Гаразджа-Луцьк: з маршруту зняли два тролейбуса. ВІДЕО
29 березень, 02:28
Ніби обстеження на інших планетах, – член луцького виконкому про облік пасажирів у маршрутках Ніби обстеження на інших планетах, – член луцького виконкому про облік пасажирів у маршрутках
21 листопад, 2018, 09:44
У Луцьку перевірятимуть громадський транспорт У Луцьку перевірятимуть громадський транспорт
21 серпень, 2018, 12:48
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Тваринам потрібен дім: луцьким патрульним влаштували фотосесію з покинутими песиками
09 квітень, 18:41
 1
9 квітня – яке сьогодні свято і чому категорично забороняться сваритись в цей день
09 квітень, 10:08
 1
10 квітня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
Сьогодні, 08:56
 0
Лучанам розповіли, чому зняли тролейбус до кладовища в Гаразджі. ВІДЕО
Сьогодні, 08:18
 0
Юні луцькі художники презентували виставку робіт у луцькому зоопарку. ФОТО
Сьогодні, 07:10
 0
Медіа
відео
1/8