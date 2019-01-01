Луцький ЦНАП запроваджує сервісні картки





Про це інформують на



"Від сьогодні команда ЦНАП реалізовує проект «Сервісна картка».



Вказана картка дає можливість позачергового обслуговування при наданні будь-якої адміністративної послуги! А отримати її дуже просто!



Слідкуйте за нашими новинами, вподобуйте нашу інформацію і беріть участь у наших маленьких акціях! Ми завжди раді зробити Вам приємно!", - йдеться в дописі.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцький Центр надання адміністративних послуг запроваджує сервісні картки, власники якої обслуговуватимуть позачергово.Про це інформують на сторінці ЦНАПу."Від сьогодні команда ЦНАП реалізовує проект «Сервісна картка».Вказана картка дає можливість позачергового обслуговування при наданні будь-якої адміністративної послуги! А отримати її дуже просто!Слідкуйте за нашими новинами, вподобуйте нашу інформацію і беріть участь у наших маленьких акціях! Ми завжди раді зробити Вам приємно!", - йдеться в дописі.

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