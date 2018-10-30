У волинянина – рак трахеї: небайдужих просять допомогти з лікуванням

Леонід Грищук із Нововолинська проходить лікування від раку трахеї.



Променева та хіміотерапія, ускладнене дихання та постійні фінансові затрати – таке життя зараз у батька двох дітей. Родина потребує допомоги небайдужих, - пише



Кілька медичних закладів і десятки аналізів довелося пройти до встановлення діагнозу – плоско-клітинний рак трахеї 4 стадії.



27-го листопада 2018 року Леонід потрапив у лікарню з ускладненим диханням та печінням у грудях. Лікарі підозрювали інфаркт.



Лікування проходив у луцькій клініці. Перед випискою в чоловіка пропав голос, його направили на додаткові обстеження. Чоловіку зробили МРТ, на якому виявили пухлину в паращитовидній залозі – аденому.



Леоніду зробили операцію по видаленню пухлини та в процесі виявили метастазу плоскоклітинного раку. Здали аналізи, щоб виявити уражений раком орган. Та лікарі не встановили.



Тоді сім’я звернулася в Львівський онкологічний центр, де підтвердили наявність злоякісної пухлини в трахеї. Із результатами звернулися в Волинський онкологічний диспансер, де дали направлення в Національний інститут раку. Розповідає дружина хворого, що пухлина в такому місці, де є ризик пошкодити сонну артерії, тому лікарі не бралися за лікування. У Києві Леоніда поставили на чергу для отримання лікування.



Стан чоловіка погіршувався, було важко дихати. Щоб пухлина не перешкоджала диханню, поставили трубку. Ще один спеціаліст сказав, що діагноз недовстановлений. Виявилося, що біля первинної пухлини ще є дірки. Утворюються вони на місцях самознищення ракових клітин.



Родина звернулася в клініку ізраїльської онкології в Київській області. Там взялися за лікування. На даний час Леонід разом з дружиною знаходиться там. Чоловік проходить променеву терапію, попереду курси хімії.



Лонід працює на нововолинському м’ясокомбінаті водієм, дружина на тому ж підприємстві. У сім’ї двоє діток: 5-річний син та 14-річна донька. Саме вона перша розмістила у фейсбук прохання про допомогу для свого тата.



Усі небійдужі, хто має змогу фінансово допомогти мешканцю Нововолинська, можуть надіслати кошти на картку Приватбанку 5168 7427 1283 1910 Грищук Людмила Леонідівна







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 52-річнийіз Нововолинська проходить лікування від раку трахеї.Променева та хіміотерапія, ускладнене дихання та постійні фінансові затрати – таке життя зараз у батька двох дітей. Родина потребує допомоги небайдужих, - пише Буг Кілька медичних закладів і десятки аналізів довелося пройти до встановлення діагнозу – плоско-клітинний рак трахеї 4 стадії.27-го листопада 2018 року Леонід потрапив у лікарню з ускладненим диханням та печінням у грудях. Лікарі підозрювали інфаркт.Лікування проходив у луцькій клініці. Перед випискою в чоловіка пропав голос, його направили на додаткові обстеження. Чоловіку зробили МРТ, на якому виявили пухлину в паращитовидній залозі – аденому.Леоніду зробили операцію по видаленню пухлини та в процесі виявили метастазу плоскоклітинного раку. Здали аналізи, щоб виявити уражений раком орган. Та лікарі не встановили.Тоді сім’я звернулася в Львівський онкологічний центр, де підтвердили наявність злоякісної пухлини в трахеї. Із результатами звернулися в Волинський онкологічний диспансер, де дали направлення в Національний інститут раку. Розповідає дружина хворого, що пухлина в такому місці, де є ризик пошкодити сонну артерії, тому лікарі не бралися за лікування. У Києві Леоніда поставили на чергу для отримання лікування.Стан чоловіка погіршувався, було важко дихати. Щоб пухлина не перешкоджала диханню, поставили трубку. Ще один спеціаліст сказав, що діагноз недовстановлений. Виявилося, що біля первинної пухлини ще є дірки. Утворюються вони на місцях самознищення ракових клітин.Родина звернулася в клініку ізраїльської онкології в Київській області. Там взялися за лікування. На даний час Леонід разом з дружиною знаходиться там. Чоловік проходить променеву терапію, попереду курси хімії.Лонід працює на нововолинському м’ясокомбінаті водієм, дружина на тому ж підприємстві. У сім’ї двоє діток: 5-річний син та 14-річна донька. Саме вона перша розмістила у фейсбук прохання про допомогу для свого тата.Усі небійдужі, хто має змогу фінансово допомогти мешканцю Нововолинська, можуть надіслати кошти на

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію