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Крав прикраси, дитячі скарбнички і фарш: на Волині судили квартирного злодія

Крав прикраси, дитячі скарбнички і фарш: на Волині судили квартирного злодія
Волинянин, який обкрадав квартири, втрапив за ґрати.

Так, із березня 2017 по лютий 2018 чоловік обікрав одну квартиру в Іваничах та дев'ять квартир у Нововолинську, поцупивши грошей, побутової техніки та інших цінностей на майже 130 тис. грн, інформує прес-служба прокуратури області.

Список викраденого вражає, адже крадій не гребував нічим – від ювелірних виробів і побутової техніки до дитячих скарбничок, ікон та упаковок замороженого фаршу.

Визнавши раніше уже судимого за такі злочини чоловіка винними у вчиненні крадіжок, Нововолинський міський суд призначив йому покарання у виді 3 років та 6 місяців позбавлення волі.


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Теги: злодій, крадіжка, квартири
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