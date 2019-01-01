Крав прикраси, дитячі скарбнички і фарш: на Волині судили квартирного злодія
Сьогодні, 17:40
Волинянин, який обкрадав квартири, втрапив за ґрати.
Так, із березня 2017 по лютий 2018 чоловік обікрав одну квартиру в Іваничах та дев'ять квартир у Нововолинську, поцупивши грошей, побутової техніки та інших цінностей на майже 130 тис. грн, інформує прес-служба прокуратури області.
Список викраденого вражає, адже крадій не гребував нічим – від ювелірних виробів і побутової техніки до дитячих скарбничок, ікон та упаковок замороженого фаршу.
Визнавши раніше уже судимого за такі злочини чоловіка винними у вчиненні крадіжок, Нововолинський міський суд призначив йому покарання у виді 3 років та 6 місяців позбавлення волі.
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Так, із березня 2017 по лютий 2018 чоловік обікрав одну квартиру в Іваничах та дев'ять квартир у Нововолинську, поцупивши грошей, побутової техніки та інших цінностей на майже 130 тис. грн, інформує прес-служба прокуратури області.
Список викраденого вражає, адже крадій не гребував нічим – від ювелірних виробів і побутової техніки до дитячих скарбничок, ікон та упаковок замороженого фаршу.
Визнавши раніше уже судимого за такі злочини чоловіка винними у вчиненні крадіжок, Нововолинський міський суд призначив йому покарання у виді 3 років та 6 місяців позбавлення волі.
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