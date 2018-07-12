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Лучанка, яка перетворила квартиру на смердючий розплідник тарганів, не пустила комісію

Лучанка, яка перетворила квартиру на смердючий розплідник тарганів, не пустила комісію
Члени спеціально створеної комісії не змогли оглянути квартиру незрячої мешканки будинку на Соборності 37а, яка захаращує під’їзд сміттям та обливає сходи нечистотами.

Про це йдеться у сюжеті Суспільного Волині.

Жінка поживає у відомчій квартирі організації УТОС. Однак ні комунальники, ні УТОСівці не можуть змусити жінку поприбирати.

Сусідка жінки Марія Токар розповіла, що усі вікна у під'їзді будинку мусять бути відчинені через нестерпний сморід, який шириться із захаращеної квартири. У щілинах до дверей квартири – кубла тарганів.

У гуртожитку більшість мешканців незрячі – члени місцевого товариства сліпих. Сусіди, каже Марія Токар, неодноразово зверталися до жеківців та санстанції, ситуації це не вирішило.

Сама ж мешканка квартири Ганна Яковчук усі звинувачення сусідів відкидає.

"Вони, насамперед, тому жаліються, що я живу до сих пір і існу, бо так як мене виселяли, то виселяли так, щоб я до вечора трупом лягла", - каже жінка.

Членів комісії у складі представникі вЖКП, санстанції та товариства сліпих прийшли оглянути помешкання, на яке скаржаться сусіди, але мешканка квартири їх не пустили.

26-річний син Ганни Яковчук, який знаходився у квартирі до журналістів та членів комісії не вийшов.

Сусідам же рекомендують звертатися до суду.

Деталі - у сюжеті.



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Теги: Луцьк, фекалії, таргани, Ганна Яковчук
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