Лучанка, яка перетворила квартиру на смердючий розплідник тарганів, не пустила комісію
Сьогодні, 17:59
Члени спеціально створеної комісії не змогли оглянути квартиру незрячої мешканки будинку на Соборності 37а, яка захаращує під’їзд сміттям та обливає сходи нечистотами.
Про це йдеться у сюжеті Суспільного Волині.
Жінка поживає у відомчій квартирі організації УТОС. Однак ні комунальники, ні УТОСівці не можуть змусити жінку поприбирати.
Сусідка жінки Марія Токар розповіла, що усі вікна у під'їзді будинку мусять бути відчинені через нестерпний сморід, який шириться із захаращеної квартири. У щілинах до дверей квартири – кубла тарганів.
У гуртожитку більшість мешканців незрячі – члени місцевого товариства сліпих. Сусіди, каже Марія Токар, неодноразово зверталися до жеківців та санстанції, ситуації це не вирішило.
Сама ж мешканка квартири Ганна Яковчук усі звинувачення сусідів відкидає.
"Вони, насамперед, тому жаліються, що я живу до сих пір і існу, бо так як мене виселяли, то виселяли так, щоб я до вечора трупом лягла", - каже жінка.
Членів комісії у складі представникі вЖКП, санстанції та товариства сліпих прийшли оглянути помешкання, на яке скаржаться сусіди, але мешканка квартири їх не пустили.
26-річний син Ганни Яковчук, який знаходився у квартирі до журналістів та членів комісії не вийшов.
Сусідам же рекомендують звертатися до суду.
Деталі - у сюжеті.
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Про це йдеться у сюжеті Суспільного Волині.
Жінка поживає у відомчій квартирі організації УТОС. Однак ні комунальники, ні УТОСівці не можуть змусити жінку поприбирати.
Сусідка жінки Марія Токар розповіла, що усі вікна у під'їзді будинку мусять бути відчинені через нестерпний сморід, який шириться із захаращеної квартири. У щілинах до дверей квартири – кубла тарганів.
У гуртожитку більшість мешканців незрячі – члени місцевого товариства сліпих. Сусіди, каже Марія Токар, неодноразово зверталися до жеківців та санстанції, ситуації це не вирішило.
Сама ж мешканка квартири Ганна Яковчук усі звинувачення сусідів відкидає.
"Вони, насамперед, тому жаліються, що я живу до сих пір і існу, бо так як мене виселяли, то виселяли так, щоб я до вечора трупом лягла", - каже жінка.
Членів комісії у складі представникі вЖКП, санстанції та товариства сліпих прийшли оглянути помешкання, на яке скаржаться сусіди, але мешканка квартири їх не пустили.
26-річний син Ганни Яковчук, який знаходився у квартирі до журналістів та членів комісії не вийшов.
Сусідам же рекомендують звертатися до суду.
Деталі - у сюжеті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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