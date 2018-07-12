Лучанка, яка перетворила квартиру на смердючий розплідник тарганів, не пустила комісію

Члени спеціально створеної комісії не змогли оглянути квартиру незрячої мешканки будинку на Соборності 37а, якаПро це йдеться у сюжеті Суспільного Волині.Жінка поживає у відомчій квартирі організації УТОС. Однак ні комунальники, ні УТОСівці не можуть змусити жінку поприбирати.Сусідка жінкирозповіла, що усі вікна у під'їзді будинку мусять бути відчинені через нестерпний сморід, який шириться із захаращеної квартири. У щілинах до дверей квартири – кубла тарганів.У гуртожитку більшість мешканців незрячі – члени місцевого товариства сліпих. Сусіди, каже Марія Токар, неодноразово зверталися до жеківців та санстанції, ситуації це не вирішило.Сама ж мешканка квартириусі звинувачення сусідів відкидає."Вони, насамперед, тому жаліються, що я живу до сих пір і існу, бо так як мене виселяли, то виселяли так, щоб я до вечора трупом лягла", - каже жінка.Членів комісії у складі представникі вЖКП, санстанції та товариства сліпих прийшли оглянути помешкання, на яке скаржаться сусіди, але мешканка квартири їх не пустили.26-річний син Ганни Яковчук, який знаходився у квартирі до журналістів та членів комісії не вийшов.Сусідам же рекомендують звертатися до суду.Деталі - у сюжеті.