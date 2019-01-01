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У Луцьку авто ледь не збило школярів на пішохідному переході. ВІДЕО

У Луцьку авто ледь не збило школярів на пішохідному переході. ВІДЕО
Інцидент трапився у Луцьку на пішохідному переході по вулиці Героїв Упа, що у мікрорайоні Вишків. Водій Dacia, вочевидь, хотів швиденько "проскочити", доки діти переходили дорогу, та ледь не збив їх.

Відповідне відео у facebook-спільноті "АвтоАндони Луцька" оприлюднив корситувач Свідомий Громадянин.

"Зранку цей так званий "ВОДІЙ" ледве не збив дітей на пішохідному переході по вулиці Героїв УПА, що на Вишкові. Автомобіль Dacia н/з ВХ5226ВМ", - йдеться в дописі.


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Теги: пішохідний перехід, школярі, автохам
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Коментарі 1
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Снял абы шо а детки нашы не научены дорогу переходить так как и родители вечно под колёса лезут надев капюшон и воткнув наушники.Все стали думать что водитель должен по любому пропустить но не всегда так бывает.
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