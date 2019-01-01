У Луцьку авто ледь не збило школярів на пішохідному переході. ВІДЕО





Відповідне відео у facebook-спільноті Свідомий Громадянин.



"Зранку цей так званий "ВОДІЙ" ледве не збив дітей на пішохідному переході по вулиці Героїв УПА, що на Вишкові. Автомобіль Dacia н/з ВХ5226ВМ", - йдеться в дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Інцидент трапився у Луцьку на пішохідному переході по вулиці Героїв Упа, що у мікрорайоні Вишків. Водій Dacia, вочевидь, хотів швиденько "проскочити", доки діти переходили дорогу, та ледь не збив їх.Відповідне відео у facebook-спільноті "АвтоАндони Луцька" оприлюднив корситувач"Зранку цей так званий "ВОДІЙ" ледве не збив дітей на пішохідному переході по вулиці Героїв УПА, що на Вишкові. Автомобіль Dacia н/з ВХ5226ВМ", - йдеться в дописі.

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