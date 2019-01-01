На Волині ловили «рибних» браконьєрів. ФОТО

Днями Волинський рибоохоронний патруль влаштував спільний природоохоронний рейд з прикордонниками та представниками Українського товариства мисливців та рибалок. Перевіряли, зокрема, прикордонну смугу річки Західний Буг у Любомльському районі Волинської області.Про це повідомляє прес-служба Волинського рибоохоронного патруля.Повідомляють, що викрили чоловіка, який ловив рибу сітним знаряддям лову – «ятерем». Інцидент стався на річці Неретва поблизу села Терехи Любомльського району. На порушника склали протокол за частиною 4 статті 85 КУпАП – грубе порушення правил рибальства. Знаряддя лову було вилучили. Матеріали справи направили до суду для притягнення винної особи до адміністративної відповідальності.Згодом на тому ж водному об’єкті рейдова група виявила вісім риболовних сіток та три «ятера». За цим фактом інспектори рибпатруля склали акт виявлення та вилучення безхазяйного майна.«Співпраця з Луцьким прикордонним загоном є важливим та ефективним методом боротьби з браконьєрами для захисту водних об’єктів області. Особливо актуальними такі заходи є у період нерестової заборони. Тому працівники обох відомств і надалі здійснюватимуть колективні рейди відповідно до Плану спільних заходів щодо контролю за дотриманням правил рибальства та протидії незаконному вилову водних біоресурсів в прикордонній смузі контрольованих прикордонних районів», - повідомив керівник Управління Держрибагентства у Волинській області