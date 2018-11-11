Як виглядав міст в Чебенях 100 років тому. РЕТРОФОТО





Міст був зведений поблизу колонії Чебені, яка колись існувала поблизу села Топільне Рожищенського району Волинської області.



Міст був побудований австрійськими солдатами через річку Стир на Волині в 1914-1918 роках.



Сьогодні урочище Чебені є місцем щорічного відпочинку на Волині.













Тетяна Яцечко-Блаженко

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В колекції Австрійського державного архіву вдалось знайти раритетні світлини мосту на Волині 100 років тому.Міст був зведений поблизу колонії Чебені, яка колись існувала поблизу села Топільне Рожищенського району Волинської області.Міст був побудований австрійськими солдатами через річку Стир на Волині в 1914-1918 роках.Сьогодні урочище Чебені є місцем щорічного відпочинку на Волині.

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