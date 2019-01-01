У Ковелі визначили переможця всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2019»





Перемогу отримала Яна Коробкова з Вінниччини. Друге місце посів представник з Київщини (м.Ірпінь) Олег Горовий, третє — педагог зі столиці Тетяна Воробйова.



12 квітня у народному домі “Просвіта” відбулась церемонія нагородження переможців та лауреатів освітянських змагань. Нагадаємо, що наше місто вперше приймало подібний турнір. Вибір місця проведення Міністерством освіти - не випадковий. Адже Ковель має для цього відповідні умови та належну базу.



За словами голови журі, завідувача кафедри геодезії та картографії географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктора географічних наук, професора Людмили Даценко, зазвичай такі конкурси проходять в обласних центрах. Втім, сьогодні всі відзначили, що у Ковелі все було організовано бездоганно.



Пані Людмила висловила щиру вдячність начальнику управління освіти Віктору Бичковському, його колегам, колективу НВК №11 та особисто директору Галині Сидорук за гостинність, теплий прийом, прекрасні умови для проведення змагань.



А ще педагоги з усієї України в захваті від ковельських школярів, їх чудових знань, толерантності і вихованості.



Переможниця Яна Коробкова зазначила, що саме учні одинадцятої школи, їх наставники допомогли їй виграти і продемонструвати такий надзвичайний результат.



Нинішній конкурс вирізнявся надзвичайно теплою атмосферою. Конкурсанти не відчували суперництва, вони були скоріше друзями, усіляко прагнули допомогти один одному, підтримати.



А усьому тон задали господарі, які для гостей з усієї України організували щирий прийом. Зуміли закохати людей зі сходу і півдня, центру і півночі у нашу Волинь, наш Ковель.



- Двері нашого міста - відчинені і Ковель готовий і надалі для до проведення таких заходів, - наголосив Віктор Бичковський.



Секретар міської ради Віра Федосюк, звертаючись до журі та конкурсантів подякувала, що вони завітали у Ковель, обрали саме наше місто для такого престижного, інтелектуального змагання. Вона висловила сподівання, що усі повезуть із собою приємні враження, позитивні емоції, а головне - бажання повернутись сюди знову.



Призерів нагороджено грошовими призами і річною передплатою фахового журналу «Географія та економіка в рідній школі», всі інші учасники заключного туру одержали подарунки.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі оголосили переможця всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2019» у номінації «Географія». Повідомляють на сайті Ковельської міської ради.Перемогу отрималаз Вінниччини. Друге місце посів представник з Київщини (м.Ірпінь), третє — педагог зі столиці12 квітня у народному домі “Просвіта” відбулась церемонія нагородження переможців та лауреатів освітянських змагань. Нагадаємо, що наше місто вперше приймало подібний турнір. Вибір місця проведення Міністерством освіти - не випадковий. Адже Ковель має для цього відповідні умови та належну базу.За словами голови журі, завідувача кафедри геодезії та картографії географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктора географічних наук, професора, зазвичай такі конкурси проходять в обласних центрах. Втім, сьогодні всі відзначили, що у Ковелі все було організовано бездоганно.Пані Людмила висловила щиру вдячність начальнику управління освіти Віктору Бичковському, його колегам, колективу НВК №11 та особисто директору Галині Сидорук за гостинність, теплий прийом, прекрасні умови для проведення змагань.А ще педагоги з усієї України в захваті від ковельських школярів, їх чудових знань, толерантності і вихованості.Переможниця Яна Коробкова зазначила, що саме учні одинадцятої школи, їх наставники допомогли їй виграти і продемонструвати такий надзвичайний результат.Нинішній конкурс вирізнявся надзвичайно теплою атмосферою. Конкурсанти не відчували суперництва, вони були скоріше друзями, усіляко прагнули допомогти один одному, підтримати.А усьому тон задали господарі, які для гостей з усієї України організували щирий прийом. Зуміли закохати людей зі сходу і півдня, центру і півночі у нашу Волинь, наш Ковель.- Двері нашого міста - відчинені і Ковель готовий і надалі для до проведення таких заходів, - наголосив Віктор Бичковський.Секретар міської ради, звертаючись до журі та конкурсантів подякувала, що вони завітали у Ковель, обрали саме наше місто для такого престижного, інтелектуального змагання. Вона висловила сподівання, що усі повезуть із собою приємні враження, позитивні емоції, а головне - бажання повернутись сюди знову.Призерів нагороджено грошовими призами і річною передплатою фахового журналу «Географія та економіка в рідній школі», всі інші учасники заключного туру одержали подарунки.

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