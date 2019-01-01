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У Шацької громади може з'явитися логотип

У Шацької громади може з'явитися логотип
У Шацькій ОТГ замислилися над розробкою логотипу.

Про це інформує волинський Центр розвитку місцевого самоврядування.

У Шацькій селищній раді відбулася зустріч радника із комунікацій центру Олени Кузьмич із в.о. голови Шацької ОТГ Людмилою Цевух та працівниками, які відповідальні просування громади в інформаційному просторі.

Під час зустрічі обговорили ідеї для майбутнього логотипу об’єднаної територіальної громади, адже працівники Шацької ОТГ — часті гості на відповідних семінарах у Центрі розвитку місцевого самоврядування. Також поспілкувалися про те, які кольори та символи варто використовувати у логотипі, який представлятиме туристичну привабливість громади.

Олена Кузьмич разом із працівниками ОТГ проаналізувала сторінку у соціальній мережі Facebook та офіційну сторінку громади в мережі Інтернет і вказала на високу оперативність розміщення документів на сайті ОТГ.

Також разом із начальником відділу організаційно-правового забезпечення Olya Nayda помізкували над першими кроками із розробки комунікаційної стратегії ОТГ для комплексного просування громади в інформаційному просторі.

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Теги: громада, логотип, Шацька ОТГ
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