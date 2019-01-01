У Шацької громади може з'явитися логотип

У Шацькій ОТГ замислилися над розробкою логотипу.Про це інформує волинський Центр розвитку місцевого самоврядування.У Шацькій селищній раді відбулася зустріч радника із комунікацій центруіз в.о. голови Шацької ОТГта працівниками, які відповідальні просування громади в інформаційному просторі.Під час зустрічі обговорили ідеї для майбутнього логотипу об’єднаної територіальної громади, адже працівники Шацької ОТГ — часті гості на відповідних семінарах у Центрі розвитку місцевого самоврядування. Також поспілкувалися про те, які кольори та символи варто використовувати у логотипі, який представлятиме туристичну привабливість громади.Олена Кузьмич разом із працівниками ОТГ проаналізувала сторінку у соціальній мережі Facebook та офіційну сторінку громади в мережі Інтернет і вказала на високу оперативність розміщення документів на сайті ОТГ.Також разом із начальником відділу організаційно-правового забезпечення Olya Nayda помізкували над першими кроками із розробки комунікаційної стратегії ОТГ для комплексного просування громади в інформаційному просторі.