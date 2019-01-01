Волинян закликають допомогти пенсіонерці, у якої під час пожежі згоріло все майно





Про це у facebook пише речниця патрульної поліції Волині Ольга Бузулук.



"Трагедія трапилась 11 квітня в с. Дачне Ківерцівського району. У пенсіонерки Валентини Іванової згоріло все: одяг, взуття, документи, гроші…



Потерпіла просить допомоги в небайдужих громадян", - йдеться в дописі.



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