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Волинян закликають допомогти пенсіонерці, у якої під час пожежі згоріло все майно

Волинян закликають допомогти пенсіонерці, у якої під час пожежі згоріло все майно
Усіх небайдужих просять допомогти пенсіонерці з села Дачне, Ківерцівського району, яка після пожежі залишилась без даху над головою.

Про це у facebook пише речниця патрульної поліції Волині Ольга Бузулук.

"Трагедія трапилась 11 квітня в с. Дачне Ківерцівського району. У пенсіонерки Валентини Іванової згоріло все: одяг, взуття, документи, гроші…

Потерпіла просить допомоги в небайдужих громадян", - йдеться в дописі.

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5168 7427 2562 1902 (ЦИГУЛЬОВА СВІТЛАНА КОСТЯНТИНІВНА)

Волинян закликають допомогти пенсіонерці, у якої під час пожежі згоріло все майно

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Теги: пожежа, Дачне, пенсіонерка, допомога
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