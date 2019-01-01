Волинян закликають допомогти пенсіонерці, у якої під час пожежі згоріло все майно
Сьогодні, 21:25
Усіх небайдужих просять допомогти пенсіонерці з села Дачне, Ківерцівського району, яка після пожежі залишилась без даху над головою.
Про це у facebook пише речниця патрульної поліції Волині Ольга Бузулук.
"Трагедія трапилась 11 квітня в с. Дачне Ківерцівського району. У пенсіонерки Валентини Іванової згоріло все: одяг, взуття, документи, гроші…
Потерпіла просить допомоги в небайдужих громадян", - йдеться в дописі.
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5168 7427 2562 1902 (ЦИГУЛЬОВА СВІТЛАНА КОСТЯНТИНІВНА)
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Про це у facebook пише речниця патрульної поліції Волині Ольга Бузулук.
"Трагедія трапилась 11 квітня в с. Дачне Ківерцівського району. У пенсіонерки Валентини Іванової згоріло все: одяг, взуття, документи, гроші…
Потерпіла просить допомоги в небайдужих громадян", - йдеться в дописі.
Номер картки Приватбанк рідної сестри Світлани:
5168 7427 2562 1902 (ЦИГУЛЬОВА СВІТЛАНА КОСТЯНТИНІВНА)
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