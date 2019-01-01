Луцький ЦНАП працюватиме по-іншому на великодні та травневі свята
Сьогодні, 18:16
У Центрі надання адміністративних послуг міста Луцька розповіли, як працюватимуть на Великдень та під час травневих свят.
Свої зміни у графіку вони опублікувати на сторінці у Facebook.
«Звертаємо Вашу увагу! Відповідно до ст. 73 Кодексу законів про працю України напередодні Великодніх і травневих свят змінено графік прийому громадян у Центрі надання адміністративних послуг у місті Луцьку!» - йдеться у повідомлені.
Так, 27 квітня ЦНАП працюватиме з 8 години до 14 години. 28-30 квітня та 1 і 9 травня – вихідні дні. 8 травня ЦНАП працюватиме із 8 години до 15 години.
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Свої зміни у графіку вони опублікувати на сторінці у Facebook.
«Звертаємо Вашу увагу! Відповідно до ст. 73 Кодексу законів про працю України напередодні Великодніх і травневих свят змінено графік прийому громадян у Центрі надання адміністративних послуг у місті Луцьку!» - йдеться у повідомлені.
Так, 27 квітня ЦНАП працюватиме з 8 години до 14 години. 28-30 квітня та 1 і 9 травня – вихідні дні. 8 травня ЦНАП працюватиме із 8 години до 15 години.
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