Луцький ЦНАП працюватиме по-іншому на великодні та травневі свята





Свої зміни у графіку вони опублікувати на сторінці у



«Звертаємо Вашу увагу! Відповідно до ст. 73 Кодексу законів про працю України напередодні Великодніх і травневих свят змінено графік прийому громадян у Центрі надання адміністративних послуг у місті Луцьку!» - йдеться у повідомлені.



Так, 27 квітня ЦНАП працюватиме з 8 години до 14 години. 28-30 квітня та 1 і 9 травня – вихідні дні. 8 травня ЦНАП працюватиме із 8 години до 15 години.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Центрі надання адміністративних послуг міста Луцька розповіли, як працюватимуть на Великдень та під час травневих свят.Свої зміни у графіку вони опублікувати на сторінці у Facebook «Звертаємо Вашу увагу! Відповідно до ст. 73 Кодексу законів про працю України напередодні Великодніх і травневих свят змінено графік прийому громадян у Центрі надання адміністративних послуг у місті Луцьку!» - йдеться у повідомлені.Так, 27 квітня ЦНАП працюватиме з 8 години до 14 години. 28-30 квітня та 1 і 9 травня – вихідні дні. 8 травня ЦНАП працюватиме із 8 години до 15 години.

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