Волинь знову атакує кір

За даними закладів охорони здоров’я, на Волині з початку року зареєстрували близько 1600 випадків кору. Після кількох тижнів падіння рівень захворюваності знову почав зростати.Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр.За останній тиждень зареєстрували 77 випадків хвороби проти 49 в попередній тиждень (ріст на 57%). Найбільше хворих фіксують в Ківерцівському районі – 15 осіб, м. Луцьку – 11 осіб, Луцькому районі – 8 осіб, Любомльському, Маневицькому районах – по 7 осіб, Ковельському районі – 6 осіб, Горохівському районі – 5 осіб, в інших районах реєструють поодинокі випадки.Відсоток постраждалих дорослих становив 35% (27 осіб), дітей 65% (50 осіб) відповідно. Найураженішою групою серед дітей є школярі (60% від зареєстрованих випадків у дитячого населення). Із числа захворілих дорослих, 44% — це працююче населення, серед них два медичних працівника. Відсоток госпіталізації становить 60% від усіх, хто звернувся за медичною допомогою.За останній тиждень виникло три нових спалахи кору: в загальноосвітніх школах смт. Торчин, с.Жорнище Ківерцівського району та у побуті в Локачинському районі с. Колпитів. Крім того, на контролі знаходиться виконання протиепідемічних заходів у 4 активних спалахах кору: по 1 спалаху в Маневицькому, Ковельському, Ківерцівському та Луцькому районах. В цілому, 4 спалахи зареєстровано в навчально-виховних закладах, 3 в побуті. З початку року зареєстровано 42 спалахи, постраждало 292 особи, 86% (252 особи) – це діти віком до 17 років. У 2018р. зафіксовано 99 спалахів, це 10% від усіх зареєстрованих в Україні.Для недопущення поширення кору в області лікарі-епідеміологи у всіх осередках проводять епідеміологічне розслідування, визначення меж вогнищ за місцем проживання, навчання та перебування захворілих. Встановлюють осіб, котрі були в контакті з хворими, їх стан щепленості та епідеміологічний анамнез щодо кору.Для надійного захисту від недуги усі діти мають вчасно отримати як першу, так і другу дозу вакцини проти кору. Закликаємо усіх дотримуватися Календаря щеплень та якомога швидше надолужити щеплення, якщо пропустили планову вакцинацію. Вакцинуватися за Календарем та зробити пропущені щеплення можуть безоплатно усі діти до 18 років та дорослі з груп ризику — військові, учасники ООС, студенти, освітяни й медики. Область забезпечена вакцинами КПК (проти кору, паротиту і краснухи) виробництва Бельгії та США в достатній кількості.Зауважують також, що область забезпечена достатньою кількістю якісної вакцини КПК (проти кору, паротиту та краснухи) виробництва Бельгії та США. Зробити щеплення вакцинами, закупленими державним коштом, можна в закладах охорони здоров’я, що надають первинну допомогу.