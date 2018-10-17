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З луцьких дворів прибрали обмежувачі руху. ФОТО

З луцьких дворів прибрали обмежувачі руху. ФОТО
Для того, аби забезпечити проїзд пожежних машин чи бригад швидкої медичної допомоги у дворах луцьких багатоповерхівок демонтували обмежувачі руху.

Про це повідомляє Департамент муніципальної варти Луцької міської ради.

"Відділом демонтажів департаменту муніципальної варти проведено демонтаж самовільно встановлених обмежувачів руху автотранспорту, які розміщувались на проїжджих частинах біля будинків:
- вул. Кравчука, 46;
- Зацепи, 3ж;
- Федорова, 2а, 3, 4, 4д;
- пр. Відродження, 18а.

На вул. Кравчука, 11в власники дев'яти обмежувачів почали самостійний демонтаж.

Департамент муніципальної варти нагадує, що згідно Правил благоустрою міста Луцька забороняється самовільно переобладнувати внутрішньоквартальні проїзди у спосіб, що заважає проїзду спеціальних машин швидкої допомоги, пожежної, прибиральної та аварійної техніки, а також самовільно встановлювати різноманітні конструкції", - йдеться в повідомленні.

З луцьких дворів прибрали обмежувачі руху. ФОТО

З луцьких дворів прибрали обмежувачі руху. ФОТО

З луцьких дворів прибрали обмежувачі руху. ФОТО

З луцьких дворів прибрали обмежувачі руху. ФОТО

З луцьких дворів прибрали обмежувачі руху. ФОТО

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Теги: муніципали, демонтаж, обмежувачі руху
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