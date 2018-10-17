З луцьких дворів прибрали обмежувачі руху. ФОТО





Про це



"Відділом демонтажів департаменту муніципальної варти проведено демонтаж самовільно встановлених обмежувачів руху автотранспорту, які розміщувались на проїжджих частинах біля будинків:

- вул. Кравчука, 46;

- Зацепи, 3ж;

- Федорова, 2а, 3, 4, 4д;

- пр. Відродження, 18а.



На вул. Кравчука, 11в власники дев'яти обмежувачів почали самостійний демонтаж.



Департамент муніципальної варти нагадує, що згідно Правил благоустрою міста Луцька забороняється самовільно переобладнувати внутрішньоквартальні проїзди у спосіб, що заважає проїзду спеціальних машин швидкої допомоги, пожежної, прибиральної та аварійної техніки, а також самовільно встановлювати різноманітні конструкції", - йдеться в повідомленні.













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