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Розповіли, що 100 років тому було в будівлі, де зараз знаходиться прокуратура. РЕТРОФОТО

Розповіли, що 100 років тому було в будівлі, де зараз знаходиться прокуратура. РЕТРОФОТО
У мережі опублікували світлину прокуратури у Луцьку, датовану 1918 роком.

Зокрема, фото на своїй сторінці у facebook виклав Віктор Літевчук.

“Цікаві речі інколи можна дізнатися по написах на звороті листівок.

Колись потрапила до мене рідкісна листівка, єдина мені відома луцька листівка що видана якимось німецьким видавцем Бергером, із Саксонії, із зображенням жіночої гімназії. Сюжет ніби відомий, але цікавий напис німецькою на звороті «німецька і українська комендатура, червень 1918 р». Виявляється в тому будинку, який нині всім відомий як приміщення прокуратури, крім жіночої та новоствореної української гімназії розміщувалася комендатура якогось військового підрозділу Сірожупанної дивізії, чи якоїсь іншої військової формації армії Української держави. Цікавий факт, так як війська Української держави часів гетьмана Скоропадського були в Луцьку досить короткий проміжок часу”, – йдеться в дописі.


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Теги: прокуратура, комендатура, будівля, ретрофото
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