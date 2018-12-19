Надію Савченко звільнили з-під варти

Надія Савченко та волонтер Володимир Рубан вийшли на волю, повідомив Володимир Рибін, батько адвоката Валентина Рибіна, який представляє інтереси Рубана.



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«Савченко і Рубан вийшли із клітки. Міри запобіжного заходу ніякої немає», – написав Володимир Рибін.



Сестра Надії Савченко Віра оприлюднила відео, де суддя Броварського міськрайонного суду Київської області оголосила, що термін запобіжного заходу обвинувачених у тероризмі закінчився о 00:00 16 квітня.



Володимира Рубана затримали 8 березня 2018 року на КПВВ «Майорське». Його підозрюють у незаконному поводженні зі зброєю і підготовці терактів, зокрема збройних замахів на державних діячів і політичних лідерів, серед яких президент України Петро Порошенко, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, екс-прем’єр-міністр Арсеній Яценюк і секретар РНБО Олександр Турчинов.



Пізніше в цій справі заарештували народного депутата Надію Савченко. Їй інкримінують злочини, передбачені статтями Кримінального кодексу «дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади», «готування до злочину», «вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією», «посягання на життя державного чи громадського діяча», «терористичний акт», «створення терористичної групи чи терористичної організації», «незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами».



Савченко заявляла, що планувала не теракт, а лише «політичну провокацію». Рубан усі звинувачення відкидав.

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