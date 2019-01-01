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За вихідні – 12 п'яних та 4 покусаних: невесела статистика від луцьких медиків

За вихідні – 12 п'яних та 4 покусаних: невесела статистика від луцьких медиків
У минулі вихідні дні, 12-15 квітня, до приймального відділення Луцької міської клінічної лікарні звернулося 109 пацієнтів.

Про це медзаклад інформує у Facebook.

Загалом за вихідні госпіталізували 73 пацієнтів, медичні працівники надали амбулаторну допомогу 36 пацієнтам. 18 разів викликали лікарів з дому у позаробочий час. У травмпункт звернулося 103 травмованих, з них - 17 з переломами.

12 пацієнтів були у стані сильного алкогольного сп’яніння, 4-х покусали тварини.

Окрім того, луцькі медики в операційному блоці виконали 26

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Теги: медицина, Луцька міська клінічна лікарня
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