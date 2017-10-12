В райцентрі на Волині через холодні батареї мами не пускають дітей до садка





Завідувач дошкільного навчального закладу “Калинонька” Лідія Смаль розповіла, що для обігріву дитячих груп вмикають електрокалорифери, - повідомляє



За списком дитсадок відвідують 250 вихованців, зараз у закладі їх 140. Багато дітей хворіють, чимало з них батьки просто залишають вдома, очікуючи потепління.



“Повітря підігріваємо масляними радіаторами. В кожній групі, ігровій, спальні вони стоять. Світло мотаємо, звісно, але гріємо дітей.



Сьогодні заклад відвідали 140 вихованців. Дітки кашляють і мами тримають їх вдома. Серйозних захворювань не фіксували, адже зазвичай до нас дзвонять з лікарні та інформують, якщо такі випадки є”, – каже Лідія Смаль.



Керівник Іваничівського ліцею №2 імені Юрія Лелюкова Олеся Лобода говорить, що в навчальному закладі хоч і холодо, але масових пропусків уроків дітьми не спостерігають. Рятує і те, що приміщення довго зберігає тепло.



Головний лікар Іваничівського Центру первинної медико-санітарної допомоги Роман Киця зауважує, що спалахів грипу в районі нема і про епідемію говорити рано. Також значно знизився показник захворюваності кором: впродовж останнього тижня зафіксовано один випадок.



“У нас збирають щоденну інформацію про стан захворюваності в районі”, – зазначає він.



Заступник голови Іваничівської РДА Людмила Войтович каже, що розпорядження про закінчення опалювального сезону в області вийшло після того, як температура повітря піднялася вище 8-ми градусів.



“У Іваничівському районі 5-го квітня тепло останній день було увімкнене, а з 6-го його відключили. Якщо такі погодні умови будуть далі, то доведеться ставити питання про відновлення опалювального сезону”, – зазначила заступник голови райдержадміністрації.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Із відключенням тепла в бюджетних установах та зміною погодніх умов діти стали рідше відвідувати навчальні заклади.Завідувач дошкільного навчального закладу “Калинонька”розповіла, що для обігріву дитячих груп вмикають електрокалорифери, - повідомляє "БУГ" За списком дитсадок відвідують 250 вихованців, зараз у закладі їх 140. Багато дітей хворіють, чимало з них батьки просто залишають вдома, очікуючи потепління.“Повітря підігріваємо масляними радіаторами. В кожній групі, ігровій, спальні вони стоять. Світло мотаємо, звісно, але гріємо дітей.Сьогодні заклад відвідали 140 вихованців. Дітки кашляють і мами тримають їх вдома. Серйозних захворювань не фіксували, адже зазвичай до нас дзвонять з лікарні та інформують, якщо такі випадки є”, – каже Лідія Смаль.Керівник Іваничівського ліцею №2 імені Юрія Лелюкова Олеся Лобода говорить, що в навчальному закладі хоч і холодо, але масових пропусків уроків дітьми не спостерігають. Рятує і те, що приміщення довго зберігає тепло.Головний лікар Іваничівського Центру первинної медико-санітарної допомоги Роман Киця зауважує, що спалахів грипу в районі нема і про епідемію говорити рано. Також значно знизився показник захворюваності кором: впродовж останнього тижня зафіксовано один випадок.“У нас збирають щоденну інформацію про стан захворюваності в районі”, – зазначає він.Заступник голови Іваничівської РДА Людмила Войтович каже, що розпорядження про закінчення опалювального сезону в області вийшло після того, як температура повітря піднялася вище 8-ми градусів.“У Іваничівському районі 5-го квітня тепло останній день було увімкнене, а з 6-го його відключили. Якщо такі погодні умови будуть далі, то доведеться ставити питання про відновлення опалювального сезону”, – зазначила заступник голови райдержадміністрації.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію