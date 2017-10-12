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В райцентрі на Волині через холодні батареї мами не пускають дітей до садка

В райцентрі на Волині через холодні батареї мами не пускають дітей до садка
Із відключенням тепла в бюджетних установах та зміною погодніх умов діти стали рідше відвідувати навчальні заклади.

Завідувач дошкільного навчального закладу “Калинонька” Лідія Смаль розповіла, що для обігріву дитячих груп вмикають електрокалорифери, - повідомляє "БУГ".

За списком дитсадок відвідують 250 вихованців, зараз у закладі їх 140. Багато дітей хворіють, чимало з них батьки просто залишають вдома, очікуючи потепління.

“Повітря підігріваємо масляними радіаторами. В кожній групі, ігровій, спальні вони стоять. Світло мотаємо, звісно, але гріємо дітей.

Сьогодні заклад відвідали 140 вихованців. Дітки кашляють і мами тримають їх вдома. Серйозних захворювань не фіксували, адже зазвичай до нас дзвонять з лікарні та інформують, якщо такі випадки є”, – каже Лідія Смаль.

Керівник Іваничівського ліцею №2 імені Юрія Лелюкова Олеся Лобода говорить, що в навчальному закладі хоч і холодо, але масових пропусків уроків дітьми не спостерігають. Рятує і те, що приміщення довго зберігає тепло.

Головний лікар Іваничівського Центру первинної медико-санітарної допомоги Роман Киця зауважує, що спалахів грипу в районі нема і про епідемію говорити рано. Також значно знизився показник захворюваності кором: впродовж останнього тижня зафіксовано один випадок.

“У нас збирають щоденну інформацію про стан захворюваності в районі”, – зазначає він.

Заступник голови Іваничівської РДА Людмила Войтович каже, що розпорядження про закінчення опалювального сезону в області вийшло після того, як температура повітря піднялася вище 8-ми градусів.

“У Іваничівському районі 5-го квітня тепло останній день було увімкнене, а з 6-го його відключили. Якщо такі погодні умови будуть далі, то доведеться ставити питання про відновлення опалювального сезону”, – зазначила заступник голови райдержадміністрації.

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Теги: Іваничі, холодні батареї, опалення, погода, дитсадок, ліцей
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