У Львові помер легендарний дисидент з Волині

Увечері 16 квітня відійшов у вічність український історик та дисидент, який був родом із села Холонів, що на Горохівщині.Про це написав на своїй сторінці у Facebook журналіст«Кілька годин тому у Львові пішов з життя один з легендарних борців з комунізмом, автор блискучих самвидавних текствв 1960-1970-х років Валентин Мороз», – йдеться у повідомленні.Також журналіст опублікував фотографію, де пан Мороз тримав в руках портрет товариша по таборуЗауважимо, що Валентин Мороз з 1997 року постійно мешкав у Львові.Валентин Мороз – український історик, один із представників українського національного руху, політв'язень, дисидент, автор понад 100 наукових праць, Доктор гуманітарних наук (Honoris Causa) Державного Коледжу Джерсі, член Об'єднання українських письменників «Слово», почесний громадянин Волині.