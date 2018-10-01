У Львові помер легендарний дисидент з Волині
Сьогодні, 08:45
Увечері 16 квітня відійшов у вічність український історик та дисидент Валентин Мороз, який був родом із села Холонів, що на Горохівщині.
Про це написав на своїй сторінці у Facebook журналіст Вахтанг Кіпіані.
«Кілька годин тому у Львові пішов з життя один з легендарних борців з комунізмом, автор блискучих самвидавних текствв 1960-1970-х років Валентин Мороз», – йдеться у повідомленні.
Також журналіст опублікував фотографію, де пан Мороз тримав в руках портрет товариша по табору Левка Лук’яненка.
Зауважимо, що Валентин Мороз з 1997 року постійно мешкав у Львові.
Валентин Мороз – український історик, один із представників українського національного руху, політв'язень, дисидент, автор понад 100 наукових праць, Доктор гуманітарних наук (Honoris Causa) Державного Коледжу Джерсі, член Об'єднання українських письменників «Слово», почесний громадянин Волині.
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Про це написав на своїй сторінці у Facebook журналіст Вахтанг Кіпіані.
«Кілька годин тому у Львові пішов з життя один з легендарних борців з комунізмом, автор блискучих самвидавних текствв 1960-1970-х років Валентин Мороз», – йдеться у повідомленні.
Також журналіст опублікував фотографію, де пан Мороз тримав в руках портрет товариша по табору Левка Лук’яненка.
Зауважимо, що Валентин Мороз з 1997 року постійно мешкав у Львові.
Валентин Мороз – український історик, один із представників українського національного руху, політв'язень, дисидент, автор понад 100 наукових праць, Доктор гуманітарних наук (Honoris Causa) Державного Коледжу Джерсі, член Об'єднання українських письменників «Слово», почесний громадянин Волині.
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