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Курс валют у Луцьку на 17 квітня

Курс валют у Луцьку на 17 квітня
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 26.623, а продаж - 26.623.

Євро при купівлі становить - 29.992, при продажу - 30.533.

Курс російського рубля: купівля - 0.377, продаж - 0.424.

Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.730, продаж - 7.153.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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