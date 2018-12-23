Скільки доведеться платити за харчування дітей у садочках Луцька

У Луцьку встановили розмір плати та пільг при оплаті за харчування дітей у закладах дошкільної освіти.Про це йшлося у середу, 17 квітня, під час засідання виконкому Луцькради.У групах загального розвитку закладів дошкільної освіти та в закладі дошкільної освіти № 36, що в складі комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс «Гімназія № 14 імені Василя Сухомлинського» Луцької міської ради Волинської області» доведеться заплатити:- для дітей віком до 3-х років – 25 гривень;- для дітей віком від 3-х до 7-ми років (в тому числі для дітей класів віком 6 років) – 30 гривень;- для дітей, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС: до 3-х років – 25,00 грн, від 3-х до 7-ми років – 30 гривень.У санаторному закладі дошкільної освіти № 29 треба буде викласти:- для дітей віком до 3-х років – 35 гривень;- для дітей віком від 3-х до 7-ми років – 40 гривень.У групах компенсуючого типу закладів дошкільної освіти №№ 5, 9, 21, 39, 38 плату встановили у розмірі:- для дітей віком до 3-х років – 25 гривень;- для дітей віком від 3-х до 7-ми років – 30 гривень.У закладі дошкільної освіти № 28 сума за харчування складатиме:- в групах з цілодобовим перебуванням дітей – 40 гривень;- в групах з 12-годинним перебуванням дітей – 30 гривень.Пільгу при оплаті за харчування у закладах дошкільної освіти в розмірі 40 % від розміру плати за харчування на день для дітей становили для дітей, місце проживання яких зареєстроване в Луцьку; місце проживання яких не зареєстровано в Луцьку за умови, якщо батьки дитини або один із них:- працює в установах, організаціях і підприємствах незалежно від форми власності, фізична особа-підприємець (їх наймані працівники), самозайняті особи (особи, які займаються незалежною професійною діяльністю), які сплачують в бюджет міста Луцька податок з доходів фізичних осіб та/або єдиний податок;- учасник бойових дій з числа учасників АТО/ООС;- працює (служить) у військових формуваннях;- особи, які мають статус внутрішньо переміщеної.Зменшили на 50 % розмір плати за харчування дітей для батьків, у сім’ях яких є троє і більше дітей.У оздоровчий період (з 3 червня до 30 серпня) витрати на харчування дітей збільшать на 10 % для придбання свіжих овочів та фруктів.