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Скільки доведеться платити за харчування дітей у садочках Луцька

Скільки доведеться платити за харчування дітей у садочках Луцька
У Луцьку встановили розмір плати та пільг при оплаті за харчування дітей у закладах дошкільної освіти.

Про це йшлося у середу, 17 квітня, під час засідання виконкому Луцькради.

У групах загального розвитку закладів дошкільної освіти та в закладі дошкільної освіти № 36, що в складі комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс «Гімназія № 14 імені Василя Сухомлинського» Луцької міської ради Волинської області» доведеться заплатити:

- для дітей віком до 3-х років – 25 гривень;
- для дітей віком від 3-х до 7-ми років (в тому числі для дітей класів віком 6 років) – 30 гривень;
- для дітей, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС: до 3-х років – 25,00 грн, від 3-х до 7-ми років – 30 гривень.

У санаторному закладі дошкільної освіти № 29 треба буде викласти:

- для дітей віком до 3-х років – 35 гривень;
- для дітей віком від 3-х до 7-ми років – 40 гривень.
У групах компенсуючого типу закладів дошкільної освіти №№ 5, 9, 21, 39, 38 плату встановили у розмірі:
- для дітей віком до 3-х років – 25 гривень;
- для дітей віком від 3-х до 7-ми років – 30 гривень.

У закладі дошкільної освіти № 28 сума за харчування складатиме:

- в групах з цілодобовим перебуванням дітей – 40 гривень;
- в групах з 12-годинним перебуванням дітей – 30 гривень.

Пільгу при оплаті за харчування у закладах дошкільної освіти в розмірі 40 % від розміру плати за харчування на день для дітей становили для дітей, місце проживання яких зареєстроване в Луцьку; місце проживання яких не зареєстровано в Луцьку за умови, якщо батьки дитини або один із них:

- працює в установах, організаціях і підприємствах незалежно від форми власності, фізична особа-підприємець (їх наймані працівники), самозайняті особи (особи, які займаються незалежною професійною діяльністю), які сплачують в бюджет міста Луцька податок з доходів фізичних осіб та/або єдиний податок;
- учасник бойових дій з числа учасників АТО/ООС;
- працює (служить) у військових формуваннях;
- особи, які мають статус внутрішньо переміщеної.

Зменшили на 50 % розмір плати за харчування дітей для батьків, у сім’ях яких є троє і більше дітей.

У оздоровчий період (з 3 червня до 30 серпня) витрати на харчування дітей збільшать на 10 % для придбання свіжих овочів та фруктів.

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Теги: харчування, діти, садочок
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