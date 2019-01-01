Які статки нажив священик-депутат Волиньради

Володимир Кметь задекларував три квартири, будинок, два авто та благодійну допомогу.



Депутат із 2013 року має у Нововолинську квартиру площею 55,1 м. кв. вартістю 123,27 тисячі гривень, - пише видання



Дружина Марія Кметь володіє у Нововолинську з 2014 року двома квартирами площею 54,2 м. кв. вартістю 282,538 тисячі гривень та площею 41,4 м. кв. вартістю 163,441 тисячі гривень. У 2018 році у неї з’явився житловий будинок площею 71,6 м. кв. вартістю 106,044 тисячі гривень у селі Павлів Радехівського району Львівської області.



Від 2015 року депутат має авто «Volkswagen passat» 2012 року випуску, а у 2018 році купив вантажний автомобіль «Mersedes-Benz Sprinter» 2016 року випуску вартістю 254,65 тисячі гривень.



У 2018 році депутат отримав 109,386 тисячі гривень зарплати та 68,35 тисячі гривень благодійної допомоги. Дружина отримала 28,864 тисячі гривень зарплати.



Для порівняння, у 2017 році депутат отримав 75,042 тисячі гривень зарплати та 63,18 тисячі гривень благодійної допомоги. Дочка Анна-Марія Кметь отримала 12,84 тисячі гривень гонорарів та інших виплат згідно з цивільно-правовим правочинами.



З 2011 року депутат має зобов’язання за договорами страхування у розмірі 7,215 тисячі гривень, а з 2018 року — на суму 20 тисяч гривень. У дружини такі ж зобов’язання з 2018 року на суму 5,522 тисячі гривень. У дочки Роксолани Кметь зобов’язання з 2018 року на суму 5 тисяч гривень.



Депутат також є священиком Луцького Екзархату Української Греко-католицької Церкви.

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