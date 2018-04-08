Топ-10 порад від луцької лікарки, як пережити великодні застілля





Як уникнути негативних наслідків святкування – пояснила гастроентеролог Оксана Дзюбяк. Про це йдеться на сторінці медичного центру “Благомед” у facebook, - пише



“Не з’їм, а лише понадкушую”



Це кумедне прислів’я насправді дуже гарно правило. Куштуйте всього трішки, їжте невеликими порціями.



Їжте повільно



Це особливо доречно, якщо плануєте багато застіль. Повільне споживання їжі дозволить уникнути переїдання.



Не їжте вночі



Якщо посвятили великодній кошик вночі – з’їжте “для годиться” одну крашанку і лягайте спати. Вночі травна система не налаштована на роботу і не варто її навантажувати, особливо, якщо ви постили.



Не смажте їжу



Краще, щоб на столі не було смажених страв, м’ясо корисніше запікати. Взагалі, максимальна порція м’яса за один день має бути не більша, ніж 200 грам. Обирайте нежирні сорти м’яса.



Не забувайте про овочі



Подбайте, щоб на святковому столі було багато страв із овочів. Також доречно їсти багато зелені.



Готуйте прості страви



Навіть на свято варто надати перевагу простій їжі: запеченому м’ясу, овочевим салатам, капусті, яйцям. Це традиційно, це смачно і це нешкідливо.



Замість газованої води – узвар



Не купуйте до столу солодких газованих напоїв. Найкращий напій – узвар. Не забувайте пити достатню кількість чистої води.



Не захоплюйтеся надміру борошняними виробами.



Так, звичайно, треба спробувати всі паски у всіх гостях. Щоб обійшлося без наслідків – дивіться пункт 1.



Рухайтеся

“Пізній” і теплий Великдень цього року цьому сприяє: не засиджуйтеся за столами, їдьте в ліс, на природу, гуляйте. Свято – це ж не лише про смачну їжу.



Не зловживайте алкоголем

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Великодні застілля – це час родинних зустрічей, теплих розмов, традицій. І, звичайно, смачної їжі.Як уникнути негативних наслідків святкування – пояснила гастроентеролог. Про це йдеться на сторінці медичного центру “Благомед” у facebook, - пише 12 канал Це кумедне прислів’я насправді дуже гарно правило. Куштуйте всього трішки, їжте невеликими порціями.Це особливо доречно, якщо плануєте багато застіль. Повільне споживання їжі дозволить уникнути переїдання.Якщо посвятили великодній кошик вночі – з’їжте “для годиться” одну крашанку і лягайте спати. Вночі травна система не налаштована на роботу і не варто її навантажувати, особливо, якщо ви постили.Краще, щоб на столі не було смажених страв, м’ясо корисніше запікати. Взагалі, максимальна порція м’яса за один день має бути не більша, ніж 200 грам. Обирайте нежирні сорти м’яса.Подбайте, щоб на святковому столі було багато страв із овочів. Також доречно їсти багато зелені.Навіть на свято варто надати перевагу простій їжі: запеченому м’ясу, овочевим салатам, капусті, яйцям. Це традиційно, це смачно і це нешкідливо.Не купуйте до столу солодких газованих напоїв. Найкращий напій – узвар. Не забувайте пити достатню кількість чистої води.Так, звичайно, треба спробувати всі паски у всіх гостях. Щоб обійшлося без наслідків – дивіться пункт 1.“Пізній” і теплий Великдень цього року цьому сприяє: не засиджуйтеся за столами, їдьте в ліс, на природу, гуляйте. Свято – це ж не лише про смачну їжу.

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