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Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 19 квітня

Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 19 квітня
У п’ятницю у Волинській області буде хмарно з проясненнями.

У Луцьку, Ковелі, Володимирі-Волинському, Світязі, Любешеві, Маневичах очікується суха погода за даними Sinoptik.ua.

Температура повітря вночі до +4…+6 градусів, удень підніметься до +14…+15. Вітер північно-східний, східний і північний, 1-7 м/с.

До кінця тижня очікується мінлива хмарність, без опадів.





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Теги: погода, 19 квітня, Волинь
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