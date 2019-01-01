Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 19 квітня
Сьогодні, 20:00
У п’ятницю у Волинській області буде хмарно з проясненнями.
У Луцьку, Ковелі, Володимирі-Волинському, Світязі, Любешеві, Маневичах очікується суха погода за даними Sinoptik.ua.
Температура повітря вночі до +4…+6 градусів, удень підніметься до +14…+15. Вітер північно-східний, східний і північний, 1-7 м/с.
До кінця тижня очікується мінлива хмарність, без опадів.
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У Луцьку, Ковелі, Володимирі-Волинському, Світязі, Любешеві, Маневичах очікується суха погода за даними Sinoptik.ua.
Температура повітря вночі до +4…+6 градусів, удень підніметься до +14…+15. Вітер північно-східний, східний і північний, 1-7 м/с.
До кінця тижня очікується мінлива хмарність, без опадів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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