Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 19 квітня





У Луцьку, Ковелі, Володимирі-Волинському, Світязі, Любешеві, Маневичах очікується суха погода за даними Sinoptik.ua.



Температура повітря вночі до +4…+6 градусів, удень підніметься до +14…+15. Вітер північно-східний, східний і північний, 1-7 м/с.



До кінця тижня очікується мінлива хмарність, без опадів.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У п’ятницю у Волинській області буде хмарно з проясненнями.У Луцьку, Ковелі, Володимирі-Волинському, Світязі, Любешеві, Маневичах очікується суха погода за даними Sinoptik.ua.Температура повітря вночі до +4…+6 градусів, удень підніметься до +14…+15. Вітер північно-східний, східний і північний, 1-7 м/с.До кінця тижня очікується мінлива хмарність, без опадів.

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