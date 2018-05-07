вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Будинок в Липинах, зарплата і дороге авто: декларація голови «бюджетки» Волиньради

Будинок в Липинах, зарплата і дороге авто: декларація голови «бюджетки» Волиньради
Депутат Волинської облради, голова постійної комісії з питань бюджету, фінансів та цінової політики, завідувач кафедри фінансів Луцького національного технічного університету Ірина Вахович задекларувала квартиру, авто та новозбудований будинок біля Луцька.

У 2006 році депутат придбала у Луцьку квартиру площею 104,6 м. кв. вартістю 285 тисяч гривень. Також задекларувала добудований у 2018 році житловий будинок у Липинах, який торік був зареєстрований на Галину Хомицьку, а цього року депутатка не вказала, кому він належить,- пише видання Волинь Оnline.

У 2016 році Ірина Вахович придбала «Ауді Q3» 2013 року випуску вартістю 433,374 тисячі гривень.

У 2018 році Ірина Вахович отримала 240,138 тисячі гривень зарплати у Луцькому національному технічному університеті. Дочка Владислава Вахович отримала 16,735 тисячі гривень стипендії у Луцькому національному технічному університеті. Також вона отримала зарплату, однак не надала інформацію у якому розмірі і де.

Для порівняння, у 2017 році Ірина Вахович отримала 203,054 тисячі гривень зарплати у Луцькому національному технічному університеті. Дочка — 20,192 тисячі гривень стипендії у Луцькому національному технічному університеті та дохід від зайняття незалежною професійною діяльністю, однак не надала інформацію у якому розмірі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: декларація, Ірина Вахович
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Відома приблизна дата тюльпанового фестивалю на Волині і ціна квитків
Відомо, коли на Волинь прийде тепло і якою буде погода на Пасху
Чи знають лучани, хто керує містом? Відеоопитування
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині сокирою порубали сотні знарядь «рибних» браконьєрів
Сьогодні, 16:40
Спіймали «на гарячому» чоловіка, який малював графіті на паркані у Луцьку. ВІДЕО
Сьогодні, 16:13
Будинок в Липинах, зарплата і дороге авто: декларація голови «бюджетки» Волиньради
Сьогодні, 15:57
Дебати на «Олімпійському»: назвали імена ведучих
Сьогодні, 15:37
Стало відомо, де й коли буде «Бандерштат-2019»
Сьогодні, 15:30
Схожі новини
Квартира, зарплата, позашляховик: декларація викладачки луцького вишу Квартира, зарплата, позашляховик: декларація викладачки луцького вишу
07 травень, 2018, 01:14
Скільки за рік заробив луцький суддя Олег Ющук Скільки за рік заробив луцький суддя Олег Ющук
18 квітень, 18:01
Квартири, автівки і соцвиплати: як живе служитель Феміди Волинського адмінсуду Квартири, автівки і соцвиплати: як живе служитель Феміди Волинського адмінсуду
18 квітень, 10:33
Луцький суддя зберігає «у панчосі» понад 300 тисяч гривень Луцький суддя зберігає «у панчосі» понад 300 тисяч гривень
17 квітень, 16:09
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Рівненщині водій збив 17-річного хлопця і втік з місця аварії
Сьогодні, 17:05
 0
Хто насправді у команді Зеленського: оприлюднили таємну переписку штабу. ВІДЕО
Сьогодні, 17:03
 0
У селищі на Волині «базарники» блокують рух транспорту. ФОТО
Сьогодні, 16:54
 0
Луцьк – на порозі сміттєвого колапсу: деталі. ВІДЕО
Сьогодні, 16:47
 0
На Волині сокирою порубали сотні знарядь «рибних» браконьєрів
Сьогодні, 16:40
 0
Медіа
відео
1/8