Будинок в Липинах, зарплата і дороге авто: декларація голови «бюджетки» Волиньради
Сьогодні, 15:57
Депутат Волинської облради, голова постійної комісії з питань бюджету, фінансів та цінової політики, завідувач кафедри фінансів Луцького національного технічного університету Ірина Вахович задекларувала квартиру, авто та новозбудований будинок біля Луцька.
У 2006 році депутат придбала у Луцьку квартиру площею 104,6 м. кв. вартістю 285 тисяч гривень. Також задекларувала добудований у 2018 році житловий будинок у Липинах, який торік був зареєстрований на Галину Хомицьку, а цього року депутатка не вказала, кому він належить,- пише видання Волинь Оnline.
У 2016 році Ірина Вахович придбала «Ауді Q3» 2013 року випуску вартістю 433,374 тисячі гривень.
У 2018 році Ірина Вахович отримала 240,138 тисячі гривень зарплати у Луцькому національному технічному університеті. Дочка Владислава Вахович отримала 16,735 тисячі гривень стипендії у Луцькому національному технічному університеті. Також вона отримала зарплату, однак не надала інформацію у якому розмірі і де.
Для порівняння, у 2017 році Ірина Вахович отримала 203,054 тисячі гривень зарплати у Луцькому національному технічному університеті. Дочка — 20,192 тисячі гривень стипендії у Луцькому національному технічному університеті та дохід від зайняття незалежною професійною діяльністю, однак не надала інформацію у якому розмірі.
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У 2006 році депутат придбала у Луцьку квартиру площею 104,6 м. кв. вартістю 285 тисяч гривень. Також задекларувала добудований у 2018 році житловий будинок у Липинах, який торік був зареєстрований на Галину Хомицьку, а цього року депутатка не вказала, кому він належить,- пише видання Волинь Оnline.
У 2016 році Ірина Вахович придбала «Ауді Q3» 2013 року випуску вартістю 433,374 тисячі гривень.
У 2018 році Ірина Вахович отримала 240,138 тисячі гривень зарплати у Луцькому національному технічному університеті. Дочка Владислава Вахович отримала 16,735 тисячі гривень стипендії у Луцькому національному технічному університеті. Також вона отримала зарплату, однак не надала інформацію у якому розмірі і де.
Для порівняння, у 2017 році Ірина Вахович отримала 203,054 тисячі гривень зарплати у Луцькому національному технічному університеті. Дочка — 20,192 тисячі гривень стипендії у Луцькому національному технічному університеті та дохід від зайняття незалежною професійною діяльністю, однак не надала інформацію у якому розмірі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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