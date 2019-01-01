Стало відомо, де й коли буде «Бандерштат-2019»
Сьогодні, 15:30
Фестиваль «Бандерштат-2019» відбудеться 2-4 серпня.
Про це повідомляють організатори на сторінці у Facebook.
Бандерштат-2019 відбудеться на тому ж місці, що й у попередні два роки. Це територія у селі Рованці, до якої швидко і легко можна дістатися через центральний парк Луцька.
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Так, на сайті можна придбати абонемент на три дні Бандерштату за ціною 400 гривень.
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Про це повідомляють організатори на сторінці у Facebook.
Бандерштат-2019 відбудеться на тому ж місці, що й у попередні два роки. Це територія у селі Рованці, до якої швидко і легко можна дістатися через центральний парк Луцька.
ЧТАТИ ТАКОЖ: У Луцьку стартував «Бандерштат 2018». ФОТОРЕПОРТАЖ
Так, на сайті можна придбати абонемент на три дні Бандерштату за ціною 400 гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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