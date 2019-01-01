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Стало відомо, де й коли буде «Бандерштат-2019»

Стало відомо, де й коли буде «Бандерштат-2019»
Фестиваль «Бандерштат-2019» відбудеться 2-4 серпня.

Про це повідомляють організатори на сторінці у Facebook.

Бандерштат-2019 відбудеться на тому ж місці, що й у попередні два роки. Це територія у селі Рованці, до якої швидко і легко можна дістатися через центральний парк Луцька.

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Так, на сайті можна придбати абонемент на три дні Бандерштату за ціною 400 гривень.

Стало відомо, де й коли буде «Бандерштат-2019»

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Теги: Бандерштат-2019, анонс
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