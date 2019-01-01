Стало відомо, де й коли буде «Бандерштат-2019»

Фестиваль «Бандерштат-2019» відбудеться 2-4 серпня.Про це повідомляють організатори на сторінці у Facebook.Бандерштат-2019 відбудеться на тому ж місці, що й у попередні два роки. Це територія у селі Рованці, до якої швидко і легко можна дістатися через центральний парк Луцька.Так, на сайті можна придбати абонемент на три дні Бандерштату за ціною 400 гривень.