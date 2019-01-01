На Волині сокирою порубали сотні знарядь «рибних» браконьєрів

Учора, 18 квітня, на Волині знищили заборонені знаряддя та засобів лову, які вилучили інспектори Волинського рибоохоронного патруля у порушників.Про це інформує рибоохоронний патруль області.Відомо, що сокирою порубали 412 знарядь лову, серед яких переважну більшість складали сітки — 380 од. Окрім сітей, утилізовані також інші популярні знаряддя браконьєрів: 18 од. «екранів», 5 од. «ятерів», 5 од. «остроги», 2 од. «павука» та по 1 од. «підсаки» та «кловні».Останню утилізацію заборонених знарядь лову здійснювали ще 19 жовтня 2018 року. Так, було знищено 725 од. Серед них: 641 од. сіток, 44 од. «екранів», три «павука», 14 од. «остів», сім ятерів та 16 од. інших заборонених снастей. Загальна довжина сітних знарядь лову становила понад 22 км.«У результаті рибоохоронних заходів Волинський рибоохоронний патруль продовжує вилучати у порушників заборонені знаряддя лову. Усі вони зберігаються на складі конфіскованого майна до рішення суду як доказова база до адміністративних матеріалів. Також вилучаються і передаються на склад заборонені знаряддя, власників яких встановити не вдалося. Знищення таких знарядь проводиться в присутності комісії, до складу якої входять представники Волинського рибоохоронного патруля, Першого відділу державної виконавчої служби м. Луцьк Головного територіального управління юстиції у Волинській області, департаменту фінансів Волинської ОДА та головного управління ДФС області», - повідомив начальник Управління Держрибагентства у Волинській областіПовідомляють також, що за використання заборонених знарядь лову (сітки без дозволу на промисел, електрострум, вогнепальна зброя тощо) передбачена адміністративна відповідальність за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Ця стаття передбачає накладення штрафу у розмірі від 340 грн до 680 грн з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення та незаконно добутих водних живих ресурсів.Волинський рибоохоронний патруль закликає громадян бути відповідальними та дотримуватись природоохоронного законодавства. Якщо ви помітили порушення - просять терміново повідомляти за номером телефонної «гарячої лінії» відомства: (067) 360 78 40.