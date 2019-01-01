На Волині три жінки ромської національності видурили у пенсіонерки 4000 гривень





Повідомляє газета



Господиня, певно, на все життя запам’ятала своїх кривдниць: високу й чорняву, високу в білій хустині і низьку з дитиною, які приїхали в білому автомобілі.



Дурисвітки звично для себе заговорили своїй жертві зуби і поцупили з хати 4000 гривень.



Працівники Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області застерігають жителів району від зайвої довірливості, спілкування з сумнівними та незнайомими особи і просять повідомляти про них, телефонуючи «102».



Леся ВЛАШИНЕЦЬ

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 59-річна жителька села Журавники Горохівського району бідкається, що її обікрали особи особи ромської національності.Повідомляє газета Волинь Господиня, певно, на все життя запам’ятала своїх кривдниць: високу й чорняву, високу в білій хустині і низьку з дитиною, які приїхали в білому автомобілі.Дурисвітки звично для себе заговорили своїй жертві зуби і поцупили з хати 4000 гривень.Працівники Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області застерігають жителів району від зайвої довірливості, спілкування з сумнівними та незнайомими особи і просять повідомляти про них, телефонуючи «102».

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