На Волині три жінки ромської національності видурили у пенсіонерки 4000 гривень
Сьогодні, 13:12
59-річна жителька села Журавники Горохівського району бідкається, що її обікрали особи особи ромської національності.
Повідомляє газета Волинь.
Господиня, певно, на все життя запам’ятала своїх кривдниць: високу й чорняву, високу в білій хустині і низьку з дитиною, які приїхали в білому автомобілі.
Дурисвітки звично для себе заговорили своїй жертві зуби і поцупили з хати 4000 гривень.
Працівники Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області застерігають жителів району від зайвої довірливості, спілкування з сумнівними та незнайомими особи і просять повідомляти про них, телефонуючи «102».
Леся ВЛАШИНЕЦЬ
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Повідомляє газета Волинь.
Господиня, певно, на все життя запам’ятала своїх кривдниць: високу й чорняву, високу в білій хустині і низьку з дитиною, які приїхали в білому автомобілі.
Дурисвітки звично для себе заговорили своїй жертві зуби і поцупили з хати 4000 гривень.
Працівники Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області застерігають жителів району від зайвої довірливості, спілкування з сумнівними та незнайомими особи і просять повідомляти про них, телефонуючи «102».
Леся ВЛАШИНЕЦЬ
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
«Через Брищенський полігон почали частіше хворіти мешканці громади», – депутат Княгининівської ОТГ
Сьогодні, 13:35
На Волині три жінки ромської національності видурили у пенсіонерки 4000 гривень
Сьогодні, 13:12
Аварійна електропроводка та пліснява на стінах: у яких гуртожитках живуть майбутні ІТ-шники
Сьогодні, 12:49
Повідомили, у якій громаді на Волині влітку будуть перші вибори
Сьогодні, 12:22