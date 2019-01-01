вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині три жінки ромської національності видурили у пенсіонерки 4000 гривень

На Волині три жінки ромської національності видурили у пенсіонерки 4000 гривень
59-річна жителька села Журавники Горохівського району бідкається, що її обікрали особи особи ромської національності.

Повідомляє газета Волинь.

Господиня, певно, на все життя запам’ятала своїх кривдниць: високу й чорняву, високу в білій хустині і низьку з дитиною, які приїхали в білому автомобілі.

Дурисвітки звично для себе заговорили своїй жертві зуби і поцупили з хати 4000 гривень.

Працівники Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області застерігають жителів району від зайвої довірливості, спілкування з сумнівними та незнайомими особи і просять повідомляти про них, телефонуючи «102».

Леся ВЛАШИНЕЦЬ

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: пенсіонерка, крадіжка, гроші, жінки ромської національності
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Відома приблизна дата тюльпанового фестивалю на Волині і ціна квитків
Відомо, коли на Волинь прийде тепло і якою буде погода на Пасху
Чи знають лучани, хто керує містом? Відеоопитування
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині чоловік попросив другий бюлетень, бо засумнівався у своєму виборі
Сьогодні, 13:54
«Через Брищенський полігон почали частіше хворіти мешканці громади», – депутат Княгининівської ОТГ
Сьогодні, 13:35
На Волині три жінки ромської національності видурили у пенсіонерки 4000 гривень
Сьогодні, 13:12
Аварійна електропроводка та пліснява на стінах: у яких гуртожитках живуть майбутні ІТ-шники
Сьогодні, 12:49
Повідомили, у якій громаді на Волині влітку будуть перші вибори
Сьогодні, 12:22
Схожі новини
Неповнолітній злодюжка «обчистив» квартиру на Волині Неповнолітній злодюжка «обчистив» квартиру на Волині
19 березень, 10:30
На Волині підліток викрав з магазину понад 23 тисячі гривень На Волині підліток викрав з магазину понад 23 тисячі гривень
13 березень, 10:52
Волинянку обікрав рідний син Волинянку обікрав рідний син
13 лютий, 12:03
На Волині у дідуся вкрали гроші, які він збирав на поховання На Волині у дідуся вкрали гроші, які він збирав на поховання
12 лютий, 10:32
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині мотоцикіст зіткнувся з трактором
Сьогодні, 14:25
 0
У Луцьку в аварії травмувався водій
Сьогодні, 14:15
 0
Українці закордоном, стоячи у чергах до виборчої дільниці, співають гімн України. ВІДЕО
Сьогодні, 14:06
 0
На Волині чоловік попросив другий бюлетень, бо засумнівався у своєму виборі
Сьогодні, 13:54
 0
«Через Брищенський полігон почали частіше хворіти мешканці громади», – депутат Княгининівської ОТГ
Сьогодні, 13:35
 0
Медіа
відео
1/8