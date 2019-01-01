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У «Промені» відкрився новий заклад з морозивом*

У «Промені» відкрився новий заклад з морозивом*
У холі розважалного центру «Промінь» відкрився новий заклад з морозивом «Yustyna’s ICE CREAM Parlour».

У закладі можна скуштувати морозиво з посипками, адже тут – широкий вибір десертів

Окрім звичного морозива в закладі також можна замовити мілк-шейки.

Адреса: 1-й поверх, РЦ «Промінь».
У «Промені» відкрився новий заклад з морозивом*
У «Промені» відкрився новий заклад з морозивом*
У «Промені» відкрився новий заклад з морозивом*
У «Промені» відкрився новий заклад з морозивом*
У «Промені» відкрився новий заклад з морозивом*

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Теги: Промінь, морозиво
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