У «Промені» відкрився новий заклад з морозивом*
Сьогодні, 17:19
У холі розважалного центру «Промінь» відкрився новий заклад з морозивом «Yustyna’s ICE CREAM Parlour».
У закладі можна скуштувати морозиво з посипками, адже тут – широкий вибір десертів
Окрім звичного морозива в закладі також можна замовити мілк-шейки.
Адреса: 1-й поверх, РЦ «Промінь».
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У закладі можна скуштувати морозиво з посипками, адже тут – широкий вибір десертів
Окрім звичного морозива в закладі також можна замовити мілк-шейки.
Адреса: 1-й поверх, РЦ «Промінь».
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