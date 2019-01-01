У громаді на Волині для пенсіонерів та людей з інвалідністю працює «соціальне таксі». ВІДЕО

Олексій Гнатюк. Каже, що автомобіль придбали за державні кошти, обслуговують його за гроші із сільського бюджету.



Валентина Гаврилюк родом із Закарпаття, на Волинь переїхала давно, нині пенсіонерка мешкає в Прилісному. Вона - одна з перших скористалася послугами «соціального таксі», яке запрацювало в Прилісненській громаді. Розповідає: в лютому їй зробили операцію із заміни суглобу в обласній лікарні, аби доїхати до Луцька, наймала машину. На реабілітацію до обласного медзакладу два тижні тому їздила «соціальним таксі».



Скористатися послугами «соціального таксі» можуть люди з порушенням опорно-рухового апарату, таких в громаді 35, - каже Олексій Гнатюк. Водій «соціального таксі» Володимир Музичук показує, як працює обладнання для людей на «візках».



Купили авто за державні кошти, обслуговують «соціальне таксі» та заправляють автомобіль за гроші з сільського бюджету, - розповідає заступник голови громади.



Скористатися «соціальним таксі» людина з інвалідністю може раз на тиждень, замовити автівку має за день до поїздки, для цього телефонує диспетчеру. Під час поїздки її має супроводжувати опікун, - розповідає Олексій Гнатюк.



Валентина Гаврилюк невдовзі вирушить на реабілітацію до обласного центру, каже: знову замовлятиме «соціальне таксі».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. «Соціальне таксі» для людей з інвалідністю працює у Прилісненській громаді Маневицького району. Спеціально обладнаним автомобілем людей безплатно возять на лікування та реабілітацію до обласного центру, - розповів Суспільному заступник голови громади. Каже, що автомобіль придбали за державні кошти, обслуговують його за гроші із сільського бюджету.родом із Закарпаття, на Волинь переїхала давно, нині пенсіонерка мешкає в Прилісному. Вона - одна з перших скористалася послугами «соціального таксі», яке запрацювало в Прилісненській громаді. Розповідає: в лютому їй зробили операцію із заміни суглобу в обласній лікарні, аби доїхати до Луцька, наймала машину. На реабілітацію до обласного медзакладу два тижні тому їздила «соціальним таксі».Скористатися послугами «соціального таксі» можуть люди з порушенням опорно-рухового апарату, таких в громаді 35, - каже Олексій Гнатюк. Водій «соціального таксі»к показує, як працює обладнання для людей на «візках».Купили авто за державні кошти, обслуговують «соціальне таксі» та заправляють автомобіль за гроші з сільського бюджету, - розповідає заступник голови громади.Скористатися «соціальним таксі» людина з інвалідністю може раз на тиждень, замовити автівку має за день до поїздки, для цього телефонує диспетчеру. Під час поїздки її має супроводжувати опікун, - розповідає Олексій Гнатюк.Валентина Гаврилюк невдовзі вирушить на реабілітацію до обласного центру, каже: знову замовлятиме «соціальне таксі».

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