Де у Луцьку та на Волині не буде світла 24 квітня





Володимир-Волинський район



1. 09:00 - 17:00

м. Вол.-Вол., вул.: Гоголя, 21

2. 09:00 - 17:00

с. Хобултова, вул.: Київська, Шевченка.



Іваничівський район



1. 10:00 - 17:00

с. Переславичі по вул. Задвірна;





Ківерцівський район



1 КТП-203с.Гремяче 10:00-15:00

КТП-203 с.Гремяче

Сільська рада Грем`яче

Відділ освіти

Цуманське споживче товариство КТП-203 с.Гремяче

вул.Грушевського

вул.Перемоги,1-23,вул.Миру,16,17,19

вул.Грушевського, вул.Зелена,1-23



Ковельський район



1. ПЛ – 0,4 кВ ТП – 410 9:00-17:00 МПП"Шанс"

РЖКП №1

Ковельське МТМО, Ф.О. Савонік Л.Ф

ТзОВ "ЖБК", Ковельське господарство УТМР

ФОП Мірчук С.М., ТзОВ ТЦ "ЕЛІТ"

ФОП Пінчук Н.Л., ПрАТ"Перлина"

ФОП Смаль Л.М. ТзОВ "Пакко Холдинг"

ФОП Галімурка С.Р., м.Ковель, вул.Незалежності,89

м.Ковель, вул.Незалежності,83, Незалежності, 75, 1-го Грудня,4,

1-го Грудня, 2, Незалежності, 104, Незалежності, 75

2. ПЛ – 0,4 кВ ТП-434 9:00-17:00 ОК "Підгірський-5",

Ковельське РЖКП №2,

ФОП Яскорський О. І.,

ТзОВ "Ковельрембуд". м. Ковель, вул. 40 р. Перемоги, 4,

вул. Володимирська, 105, 125.





місто Луцьк



1. ЗТП-357

ІІ СШ-0,4 кВ

Монтаж обліку 09:30-12:30 Котельна

Госпіталь №3 вул. Стефаника

вул. Боровиковського

вул. Застав’я

вул. Ковельська, 115а

пров. Старицького



Луцький район



1. КТП-272 10:00 – 17:00 ТзОВ "Мрія старосілля" (свиноферма – с. Боратин)

2. КТП-571 09:30-17:00 КП «Луцькводоканал» -КНС

с/р с.Боголюби - КНС с.Тарасове вул. Квітнева, Городоцька, Поліська, Шевченка, Волі, Польова, Володимирська

3. ПЛ-10 кВ Л-33-01 від КР-3

(КТП-18, 771, 19, 67, 485, 328) 10:00 – 16:00 Луцька районна спілка СТ, ФГ"Волиньагрохолдинг", ПП "ФІШ" ТзОВ"Феміда-Інтер", ПАТ "Укртелеком", ФОГ Юзва Руслан Сафронович. с. Шепель



Любомльський та Шацький райони



1. 9:00 – 17:00

с.Миловань



2. 9:00 – 17:00

с.Забужжя





Любешівський район

Вимкнень споживачів не заплановано.



Маневицький район

Вимкнень споживачів не заплановано.



місто Нововолинськ



1. 9:00-17:00

м.Нововолинськ:

вул.Хвильового, 2-18, 1-17

вул.Володимирська, 1-27, 2-4

вул.Дорошенка, 44-70

б-р Шевченка, 44а

2 ПЛ-0,4 кВ Л-6 ЗТП-5 9:00-17:00 Ломбард Европейський б.Шевченка 25

м-н DISPLAY б.Шевченка 25

м-н Вепр вул.Шахтарська 1

м-н Грайлик б.Шевченка 25

м-н Декор вул.Св.Володимира 26

м-н Супер вул.Шахтарська 1

Нотаріус вул.Св.Володимира 30/8

м-н Статус б-р Шевченка 23а

м-н Грінка Шахтарська 1

м-н Соняшник вул Шахтарська 1 м.Нововолинськ:

вул.Св.Володимира 26-30

вул.Шахтарська 1,3

б.Шевченка 25





3. 9:00-17:00 м.Нововолинськ:

вул. Сковороди 1-9, 13-19, 2-20, Мічуріна 1-1а-23, пров. Мирний 1-17, 2-18



Ратнівський район



1. 10:00 - 16:00

х. Теребовичі



Рожищенський район



1 ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-363 9:00-17:00 Відділ культури Рожищенської РДА (центр молоді) м.Рожище, вул.Незалежності, 61,67, вул.Шевченка,8

2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-52 9:00-17:00 Млин, пекарня, храм, КЗ "Рож. район. ЦПМСД", школа, ковбасний цех, магазин с.Сокіл, вул.Незалежності, Озерна, Тиха, Червоного Хреста

3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-11 9:00-17:00 с.Залісці, вул. Молодіжна, Перемоги

4 ПЛ-0,4 кВ від КТП-169 9:00-17:00 с.Квітневе, вул.Польова, Квітнева, Молодіжна, Миру, Садова

5 ПЛ-0,4 кВ від КТП-243 9:00-17:00 м.Рожище, вул.Шевченка, 2-56, вул.Незалежності, 65, 69, 71

6 ПЛ-0,4 кВ від КТП-251 9:00-17:00 с.Рудня Сільська рада, Клуб, ФАП, Відділення зв'язку, кіоск, магазини с.Рудня, вул.Центральна, Набережна, Спортивна, Молодіжна

7 ПЛ-0,4 кВ від КТП-236 9:00-17:00 с.Копачівка магазин, крамниця, с.Копачівка, вул.Першотравнева, 33-45, 22-38, Набережна

8 ПЛ-0,4 кВ від ТП-500 9:00-17:00 с.Копачівка вул.Першотравнева, 97-131, 60-128

9 ПЛ-0,4 кВ від КТП-348 9:00-17:00 м.Рожище контора, виробничі приміщення, столярний цех, паливний склад, складське приміщення, ветлікарня, стадіон. м.Рожище вул.Гагаріна, 48-59, 24-38.



Старовижівський район



1. 10:00-17:00

смт Ст.Вижва

вул:Зелена, Брідківська; с.Брідки вул:Мирна,Лугова.

1. 10:00-17:00

с.Соловї

вул:Центральна, Нова, Радянська.



Турійський район



1. 10:00-16:30

ФОП Заколодежна Є.П. –магазин,СВК «Батьківщина» - контора ,пилорама, ферма, насосна, Купичівська с/р – дит.садок, клуб, бібліотека, ФАП, церква, АТС, школа, столова, пошта, ФОП Піндюк - магазин, дільниця вет. медецини с.Чорніїв, Свинарин

2. 14:00-16:30



10:00-13:00

Гайківська с/р – адмінприміщення, пошта, АТС, ФАП, школа, дит.садок, столова школи ФОП Зламанець Й.П.- зерносклад, ФГ « Уко- світ України» - бригада



Молокоприймальний пункт, церква, ФОП Ковальчук Г.М.- магазин с.Гайки.



с.Ягідне

3 ПЛ-0,4 кВ

КТП-8 Л-2 10:00-12:00

ФОП Третяков В.А. – магазин, школа, ФАП с.Дольськ

4 ПЛ-0,4 кВ

КТП-348 Л-2 14:00-16:00

с.м.т.Турійськ





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині 24 квітня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.1. 09:00 - 17:00м. Вол.-Вол., вул.: Гоголя, 212. 09:00 - 17:00с. Хобултова, вул.: Київська, Шевченка.1. 10:00 - 17:00с. Переславичі по вул. Задвірна;1 КТП-203с.Гремяче 10:00-15:00КТП-203 с.ГремячеСільська рада Грем`ячеВідділ освітиЦуманське споживче товариство КТП-203 с.Гремячевул.Грушевськоговул.Перемоги,1-23,вул.Миру,16,17,19вул.Грушевського, вул.Зелена,1-231. ПЛ – 0,4 кВ ТП – 410 9:00-17:00 МПП"Шанс"РЖКП №1Ковельське МТМО, Ф.О. Савонік Л.ФТзОВ "ЖБК", Ковельське господарство УТМРФОП Мірчук С.М., ТзОВ ТЦ "ЕЛІТ"ФОП Пінчук Н.Л., ПрАТ"Перлина"ФОП Смаль Л.М. ТзОВ "Пакко Холдинг"ФОП Галімурка С.Р., м.Ковель, вул.Незалежності,89м.Ковель, вул.Незалежності,83, Незалежності, 75, 1-го Грудня,4,1-го Грудня, 2, Незалежності, 104, Незалежності, 752. ПЛ – 0,4 кВ ТП-434 9:00-17:00 ОК "Підгірський-5",Ковельське РЖКП №2,ФОП Яскорський О. І.,ТзОВ "Ковельрембуд". м. Ковель, вул. 40 р. Перемоги, 4,вул. Володимирська, 105, 125.1. ЗТП-357ІІ СШ-0,4 кВМонтаж обліку 09:30-12:30 КотельнаГоспіталь №3 вул. Стефаникавул. Боровиковськоговул. Застав’явул. Ковельська, 115апров. Старицького1. КТП-272 10:00 – 17:00 ТзОВ "Мрія старосілля" (свиноферма – с. Боратин)2. КТП-571 09:30-17:00 КП «Луцькводоканал» -КНСс/р с.Боголюби - КНС с.Тарасове вул. Квітнева, Городоцька, Поліська, Шевченка, Волі, Польова, Володимирська3. ПЛ-10 кВ Л-33-01 від КР-3(КТП-18, 771, 19, 67, 485, 328) 10:00 – 16:00 Луцька районна спілка СТ, ФГ"Волиньагрохолдинг", ПП "ФІШ" ТзОВ"Феміда-Інтер", ПАТ "Укртелеком", ФОГ Юзва Руслан Сафронович. с. Шепель1. 9:00 – 17:00с.Миловань2. 9:00 – 17:00с.ЗабужжяЛюбешівський районВимкнень споживачів не заплановано.Маневицький районВимкнень споживачів не заплановано.1. 9:00-17:00м.Нововолинськ:вул.Хвильового, 2-18, 1-17вул.Володимирська, 1-27, 2-4вул.Дорошенка, 44-70б-р Шевченка, 44а2 ПЛ-0,4 кВ Л-6 ЗТП-5 9:00-17:00 Ломбард Европейський б.Шевченка 25м-н DISPLAY б.Шевченка 25м-н Вепр вул.Шахтарська 1м-н Грайлик б.Шевченка 25м-н Декор вул.Св.Володимира 26м-н Супер вул.Шахтарська 1Нотаріус вул.Св.Володимира 30/8м-н Статус б-р Шевченка 23ам-н Грінка Шахтарська 1м-н Соняшник вул Шахтарська 1 м.Нововолинськ:вул.Св.Володимира 26-30вул.Шахтарська 1,3б.Шевченка 253. 9:00-17:00 м.Нововолинськ:вул. Сковороди 1-9, 13-19, 2-20, Мічуріна 1-1а-23, пров. Мирний 1-17, 2-181. 10:00 - 16:00х. Теребовичі1 ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-363 9:00-17:00 Відділ культури Рожищенської РДА (центр молоді) м.Рожище, вул.Незалежності, 61,67, вул.Шевченка,82 ПЛ-0,4 кВ від КТП-52 9:00-17:00 Млин, пекарня, храм, КЗ "Рож. район. ЦПМСД", школа, ковбасний цех, магазин с.Сокіл, вул.Незалежності, Озерна, Тиха, Червоного Хреста3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-11 9:00-17:00 с.Залісці, вул. Молодіжна, Перемоги4 ПЛ-0,4 кВ від КТП-169 9:00-17:00 с.Квітневе, вул.Польова, Квітнева, Молодіжна, Миру, Садова5 ПЛ-0,4 кВ від КТП-243 9:00-17:00 м.Рожище, вул.Шевченка, 2-56, вул.Незалежності, 65, 69, 716 ПЛ-0,4 кВ від КТП-251 9:00-17:00 с.Рудня Сільська рада, Клуб, ФАП, Відділення зв'язку, кіоск, магазини с.Рудня, вул.Центральна, Набережна, Спортивна, Молодіжна7 ПЛ-0,4 кВ від КТП-236 9:00-17:00 с.Копачівка магазин, крамниця, с.Копачівка, вул.Першотравнева, 33-45, 22-38, Набережна8 ПЛ-0,4 кВ від ТП-500 9:00-17:00 с.Копачівка вул.Першотравнева, 97-131, 60-1289 ПЛ-0,4 кВ від КТП-348 9:00-17:00 м.Рожище контора, виробничі приміщення, столярний цех, паливний склад, складське приміщення, ветлікарня, стадіон. м.Рожище вул.Гагаріна, 48-59, 24-38.1. 10:00-17:00смт Ст.Вижвавул:Зелена, Брідківська; с.Брідки вул:Мирна,Лугова.1. 10:00-17:00с.Соловївул:Центральна, Нова, Радянська.1. 10:00-16:30ФОП Заколодежна Є.П. –магазин,СВК «Батьківщина» - контора ,пилорама, ферма, насосна, Купичівська с/р – дит.садок, клуб, бібліотека, ФАП, церква, АТС, школа, столова, пошта, ФОП Піндюк - магазин, дільниця вет. медецини с.Чорніїв, Свинарин2. 14:00-16:3010:00-13:00Гайківська с/р – адмінприміщення, пошта, АТС, ФАП, школа, дит.садок, столова школи ФОП Зламанець Й.П.- зерносклад, ФГ « Уко- світ України» - бригадаМолокоприймальний пункт, церква, ФОП Ковальчук Г.М.- магазин с.Гайки.с.Ягідне3 ПЛ-0,4 кВКТП-8 Л-2 10:00-12:00ФОП Третяков В.А. – магазин, школа, ФАП с.Дольськ4 ПЛ-0,4 кВКТП-348 Л-2 14:00-16:00с.м.т.Турійськ

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