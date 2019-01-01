На Волині – пожежа в багатоповерхівці: врятували людину
Сьогодні, 14:59
Учора, 22 квітня, надвечір сталася пожежа в житловому багатоквартирному будинку у місті Нововолинськ.
Про це повідомляє прес-служба волинських рятувальників.
Уже за 2 хвилини після повідомлення про пожежу на місце події прибула чергова варта Державної пожежно-рятувальної частини №5 Управління ДСНС області.
Осередок пожежі знаходився в підвалі будинку, отож вогнеборці включились в апарати на стисненому повітрі та подали на гасіння пожежі потужні водяні стволи.
Ланка газодимозахисників віднайшла в задимленому приміщенні людину і винесли її на свіже повітря.
Ним виявився Сергій В., пенсіонер 1962 р.н., який і спричинив пожежу через куріння.
О 17:45 пожежу ліквідували.
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Про це повідомляє прес-служба волинських рятувальників.
Уже за 2 хвилини після повідомлення про пожежу на місце події прибула чергова варта Державної пожежно-рятувальної частини №5 Управління ДСНС області.
Осередок пожежі знаходився в підвалі будинку, отож вогнеборці включились в апарати на стисненому повітрі та подали на гасіння пожежі потужні водяні стволи.
Ланка газодимозахисників віднайшла в задимленому приміщенні людину і винесли її на свіже повітря.
Ним виявився Сергій В., пенсіонер 1962 р.н., який і спричинив пожежу через куріння.
О 17:45 пожежу ліквідували.
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