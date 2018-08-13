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В Івано-Франківську на виклик до хворого приїхав екіпаж п'яних медиків. ВІДЕО

В Івано-Франківську на виклик до хворого приїхав екіпаж п'яних медиків. ВІДЕО
В Івано-Франківську на виклик до хворого приїхав п’яний екіпаж екстреної допомоги – і водій, і медики.

Інцидент стався в неділю по обіді на одній з автостанцій – лікарю стало зле. Коли люди зрозуміли, що з чоловіком щось не так, викликали поліцію, - пишуть Факти.

Екіпаж швидкої кинувся тікати, хворого довелося везти в лікарню на таксі.

Увесь екіпаж перевірили на вміст алкоголю в наркодиспансері – він був у крові усіх. У шофера допустима норма перевищена вп’ятеро.

Усі троє своєї провини не визнають, мовляв спиртне пили напередодні. На станції швидкої запевняють – почали службове розслідування.

Лікар, якого спіймали п’яним, написав заяву на звільнення. Якщо факт алкогольного сп’яніння на роботі підтвердяться – його звільнять за статтею.

Водій і фельдшер працюють, бо більше нікому. Якби подібне сталося за кордоном – ліцензію відібрали б в усіх і назавжди.

За п’яне керування авто і їзду тротуаром водієві загрожує 10 тис. гривень штрафу або вилучення прав до двох років. На лікаря і фельдшерку склали протоколи за алкогольне сп’яніння на роботі. Для фахівців, які мають вміти швидко і вчасно надати хворому першу допомогу – це мізерна відповідальність, навіть попри низьку зарплату.


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Теги: п'яні медики, швидка, поліція
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