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У Луцьку знесли хлібний кіоск і халабуду

У Луцьку знесли хлібний кіоск і халабуду
У Луцьку муніципали демонтували дві тимчасові споруди, які були розміщені без дозвільних документів.

Про це повідомляють у департаменті муніципальної варти Луцької міської ради.

З фото відомо, що йдеться про хлібний кіоск і халабуду на проспекті Волі, 33 та проспекті Перемоги 3,ж.

Власники вказаних споруд не виконали вимог рішень виконавчого комітету та не здійснили самостійний демонтаж.

У Луцьку знесли хлібний кіоск і халабуду
У Луцьку знесли хлібний кіоск і халабуду

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Теги: тимчасові споруди, Луцьк, муніципали
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