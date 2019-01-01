У Луцьку знесли хлібний кіоск і халабуду





Про це повідомляють у департаменті муніципальної варти Луцької міської ради.



З фото відомо, що йдеться про хлібний кіоск і халабуду на проспекті Волі, 33 та проспекті Перемоги 3,ж.



Власники вказаних споруд не виконали вимог рішень виконавчого комітету та не здійснили самостійний демонтаж.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку муніципали демонтували дві тимчасові споруди, які були розміщені без дозвільних документів.Про це повідомляють у департаменті муніципальної варти Луцької міської ради.З фото відомо, що йдеться про хлібний кіоск і халабуду на проспекті Волі, 33 та проспекті Перемоги 3,ж.Власники вказаних споруд не виконали вимог рішень виконавчого комітету та не здійснили самостійний демонтаж.

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