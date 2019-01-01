Жінку з Волині, яка під час застілля вбила співмешканця, посадили в тюрму





Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.



Нагадаємо, трагедія трапилася уніч на 5 червня у Ковелі. Під час застілля 33-річна місцева жителька вдарила ножем свого співмешканця. Внаслідок отриманих травм чоловік помер. Жінку затримали. За фактом умисного вбивства слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України.



Після оголошення волинянці підозри в інкримінованому злочині справу скерували до суду.



Ковельський міськрайонний суд визнав жінку винною у вбивстві й призначив їй покарання у вигляді 7 років позбавлення волі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ковельський міськрайонний суд Волинської області визнав 33-річну ковельчанку винною у вчиненні вбивства та призначив їй покарання у вигляді семи років позбавлення волі.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.Нагадаємо,. Під час застілля 33-річна місцева жителька вдарила ножем свого співмешканця. Внаслідок отриманих травм чоловік помер. Жінку затримали. За фактом умисного вбивства слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України.Після оголошення волинянці підозри в інкримінованому злочині справу скерували до суду.Ковельський міськрайонний суд визнав жінку винною у вбивстві й призначив їй покарання у вигляді 7 років позбавлення волі.

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