Жінку з Волині, яка під час застілля вбила співмешканця, посадили в тюрму
Сьогодні, 11:59
Ковельський міськрайонний суд Волинської області визнав 33-річну ковельчанку винною у вчиненні вбивства та призначив їй покарання у вигляді семи років позбавлення волі.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.
Нагадаємо, трагедія трапилася уніч на 5 червня у Ковелі. Під час застілля 33-річна місцева жителька вдарила ножем свого співмешканця. Внаслідок отриманих травм чоловік помер. Жінку затримали. За фактом умисного вбивства слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України.
Після оголошення волинянці підозри в інкримінованому злочині справу скерували до суду.
Ковельський міськрайонний суд визнав жінку винною у вбивстві й призначив їй покарання у вигляді 7 років позбавлення волі.
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Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.
Нагадаємо, трагедія трапилася уніч на 5 червня у Ковелі. Під час застілля 33-річна місцева жителька вдарила ножем свого співмешканця. Внаслідок отриманих травм чоловік помер. Жінку затримали. За фактом умисного вбивства слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України.
Після оголошення волинянці підозри в інкримінованому злочині справу скерували до суду.
Ковельський міськрайонний суд визнав жінку винною у вбивстві й призначив їй покарання у вигляді 7 років позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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