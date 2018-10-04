Нардеп з Луцька закликає прийти під парламент через проект закону про мову





Народний депутат Ігор Лапін, який є одним із співавторів, вважає, що закон про мову є фундаментальним для держави. Народний обранець закликає побратимів підтримати вищевказаний проект закону, висловивши свою позицію під стінами парламенту, пише



«Я запрошую всіх взяти участь у підтримці законопроекту біля ВРУ, щоб дати зрозуміти, що ніякого реваншу не буде! Ми всі відстоюємо нашу українську ідентичність, ми відстоюємо одну із фундаментальних речей Держави Україна – закон про українську мову», – повідомив парламентар.



«Я бачив дуже великий патріотизм і натхнення людей з Волині і моїх побратимів по Самообороні, які приїхали на Майдан – я дуже вдячний, що вони висловили свою позицію, не побоялися ні Януковича, ні Беркуту, і це дійсно патріоти України. Але я спостерігаю розвиток подальших подій – багато хто з патріотів держави Україна перетворився у патріотів різних месій, які організовували «шествія» під ВРУ, під АП, під КМУ», – зазначив народний обранець.



Лапін зауважив, що оним із таких месій був Михаїл Саакашвілі. І багато побратимів з Революції Гідності підтримали ідеї, що озвучував «його майдан». Дуже прикро, що революціонери часто густо виступали підставками під прапорці різних “нібито державних” ідей.



«Але мені особливо важлива допомога однодумців-побратимів при відстоюванні фундаментальних речей державності. До таких фундаментальних речей я відношу декомунізацію, питання закону про освіту, питання мовних квот та інше. Особливо прошу підтримати закону про мову, який буде голосуватися в четвер 25 квітня 2019 р. Дуже хочу побачити тих, хто приїжджали підтримувати різного роду месій, різного роду гуру боротьби. Я хочу побачити своїх побратимів, які будуть підтримувати фундаментальні речі держави», – наголосив політик.



«Тому що, люди приходять і йдуть. Законодавство змінюється, адаптується технології, удосконалюються, а фундаментальні речі залишаються фундаментальними речами. Закликаю всіх у четвер, прийти до ВРУ на 9 годину ранку та підтримати українську мову. Ми в своїй державі дожилися до того, що нам потрібно захищати рідну мову», – додав Лапін.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У четвер, 25 квітня, Верховна Рада України голосуватиме проект закону № 5670-д «Про забезпечення функціонування української мови як державної», розгляд проекту триває близько двох місяців.Народний депутат, який є одним із співавторів, вважає, що закон про мову є фундаментальним для держави. Народний обранець закликає побратимів підтримати вищевказаний проект закону, висловивши свою позицію під стінами парламенту, пише ВАР «Я запрошую всіх взяти участь у підтримці законопроекту біля ВРУ, щоб дати зрозуміти, що ніякого реваншу не буде! Ми всі відстоюємо нашу українську ідентичність, ми відстоюємо одну із фундаментальних речей Держави Україна – закон про українську мову», – повідомив парламентар.«Я бачив дуже великий патріотизм і натхнення людей з Волині і моїх побратимів по Самообороні, які приїхали на Майдан – я дуже вдячний, що вони висловили свою позицію, не побоялися ні Януковича, ні Беркуту, і це дійсно патріоти України. Але я спостерігаю розвиток подальших подій – багато хто з патріотів держави Україна перетворився у патріотів різних месій, які організовували «шествія» під ВРУ, під АП, під КМУ», – зазначив народний обранець.Лапін зауважив, що оним із таких месій був Михаїл Саакашвілі. І багато побратимів з Революції Гідності підтримали ідеї, що озвучував «його майдан». Дуже прикро, що революціонери часто густо виступали підставками під прапорці різних “нібито державних” ідей.«Але мені особливо важлива допомога однодумців-побратимів при відстоюванні фундаментальних речей державності. До таких фундаментальних речей я відношу декомунізацію, питання закону про освіту, питання мовних квот та інше. Особливо прошу підтримати закону про мову, який буде голосуватися в четвер 25 квітня 2019 р. Дуже хочу побачити тих, хто приїжджали підтримувати різного роду месій, різного роду гуру боротьби. Я хочу побачити своїх побратимів, які будуть підтримувати фундаментальні речі держави», – наголосив політик.«Тому що, люди приходять і йдуть. Законодавство змінюється, адаптується технології, удосконалюються, а фундаментальні речі залишаються фундаментальними речами. Закликаю всіх у четвер, прийти до ВРУ на 9 годину ранку та підтримати українську мову. Ми в своїй державі дожилися до того, що нам потрібно захищати рідну мову», – додав Лапін.

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