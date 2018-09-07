У Луцьку автівка переїхала 7-річну дівчинку: дитина – у лікарні
Сьогодні, 17:52
У Луцьку сьогодні, 24 квітня, водій на BMW переїхав дитину 2012 року народження.
Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Волині.
Аварія сталася на вул. Коперника, 35.
Відомо, що водій 1989 р.н на автомобілі BMW здійснив наїзд на дитину, яка перебігала дорогу поза пішохідним переходом.
Попередній діагноз - перелом руки та травма щелепи.
Дитину забрала "швидка". Поліція повідомила мамі потерпілої.
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Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Волині.
Аварія сталася на вул. Коперника, 35.
Відомо, що водій 1989 р.н на автомобілі BMW здійснив наїзд на дитину, яка перебігала дорогу поза пішохідним переходом.
Попередній діагноз - перелом руки та травма щелепи.
Дитину забрала "швидка". Поліція повідомила мамі потерпілої.
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Коментарі 2
Що означає " здійснив переїхав дитину"? Якщо дитина перебігала дорогу не на ПП то це означає, що вона кинулась під автівку, а не автівка переїхала дитину... Провести бесіду з батьками, щоб навчили дитину, як правильно переходити ( не перебігати) дорогу! Здоров'я дитинці, швидкого одужання!
діти беруть приклад з батьків...наказувати треба таких батьків.
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Сьогодні, 17:52