У Луцьку автівка переїхала 7-річну дівчинку: дитина – у лікарні





Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Волині.



Аварія сталася на вул. Коперника, 35.



Відомо, що водій 1989 р.н на автомобілі BMW здійснив наїзд на дитину, яка перебігала дорогу поза пішохідним переходом.



Попередній діагноз - перелом руки та травма щелепи.



Дитину забрала "швидка". Поліція повідомила мамі потерпілої.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку сьогодні, 24 квітня, водій на BMW переїхав дитину 2012 року народження.Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Волині.Аварія сталася на вул. Коперника, 35.Відомо, що водій 1989 р.н на автомобілі BMW здійснив наїзд на дитину, яка перебігала дорогу поза пішохідним переходом.Попередній діагноз - перелом руки та травма щелепи.Дитину забрала "швидка". Поліція повідомила мамі потерпілої.

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