Гуртки, відпочинок, спілкування: у селищі на Волині діє безкоштовний дитячий центр. ВІДЕО





Діти з пільгових сімей приходять зі школи і тут харчуються, - повідомляє



Кому на шкільний автобус – їдуть додому. А всі інші, хто живе ближче, – залишаються, беруть участь у різноманітних гуртках і просто відпочивають. Причому ніхто з батьків не платить жодної копійки. Дитячий центр повністю фінансують німецькі благодійники.



Це Ярослав. У нього – троє дітей. Але двічі на тиждень він приходить у «Незабудку», щоби з вихованцями поспівати або вивчити нову пісню. У дитячому центрі він – від заснування.



Після співанок – урок країни. Щотижня волонтери готують заняття про іншу державу. Дітям за допомогою світлин розповідають про географічне розташування та визначні місця, вивчають слова для елементарного спілкування. Цього разу знайомилися із Великобританією та Чехією.



А на кулінарному гуртку готують етнічну страву країни тижня. Міріам Довбенко має чеське коріння, але вже кілька років живе в Україні. І запропонувала приготувати чеські бухти, тобто пироги, за рецептом мами.



Центр у цьому будинку діє 11 років. Раніше з дітьми 5 років займалися по квартирах. Але охочих приходити дедалі більшало, і засновники центру почали думати про велике приміщення.



Центр, каже пані Сніжана, утримують німецькі благодійники. 16 років тому вони вперше привезли гуманітарну допомогу для школи-інтернату.



Тоді пані Сніжана й ще троє її друзів вирішили створити Благодійний фонд, який би опікувався місцевою дітлашнею. І тепер щомісяця на рахунки надходить, в середньому, 2,5 тисячі євро. Гроші витрачають на продукти, комунальні послуги й зарплату 6-ом людям, які працюють за наймом. Місцеві допомагають городиною.



«Незабудка» налагодила співпрацю з сусідньою Іваничівською другою школою. Час від часу передають їм меблі, а одного разу презентували ще й піаніно.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Більше 70-ти дітей щодня приймає у себе дитячий центр «Незабудка» в селищі міського типу Іваничі.Діти з пільгових сімей приходять зі школи і тут харчуються, - повідомляє "12 канал" Кому на шкільний автобус – їдуть додому. А всі інші, хто живе ближче, – залишаються, беруть участь у різноманітних гуртках і просто відпочивають. Причому ніхто з батьків не платить жодної копійки. Дитячий центр повністю фінансують німецькі благодійники.Це. У нього – троє дітей. Але двічі на тиждень він приходить у «Незабудку», щоби з вихованцями поспівати або вивчити нову пісню. У дитячому центрі він – від заснування.Після співанок – урок країни. Щотижня волонтери готують заняття про іншу державу. Дітям за допомогою світлин розповідають про географічне розташування та визначні місця, вивчають слова для елементарного спілкування. Цього разу знайомилися із Великобританією та Чехією.А на кулінарному гуртку готують етнічну страву країни тижня. Міріам Довбенко має чеське коріння, але вже кілька років живе в Україні. І запропонувала приготувати чеські бухти, тобто пироги, за рецептом мами.Центр у цьому будинку діє 11 років. Раніше з дітьми 5 років займалися по квартирах. Але охочих приходити дедалі більшало, і засновники центру почали думати про велике приміщення.Центр, каже пані, утримують німецькі благодійники. 16 років тому вони вперше привезли гуманітарну допомогу для школи-інтернату.Тоді пані Сніжана й ще троє її друзів вирішили створити Благодійний фонд, який би опікувався місцевою дітлашнею. І тепер щомісяця на рахунки надходить, в середньому, 2,5 тисячі євро. Гроші витрачають на продукти, комунальні послуги й зарплату 6-ом людям, які працюють за наймом. Місцеві допомагають городиною.«Незабудка» налагодила співпрацю з сусідньою Іваничівською другою школою. Час від часу передають їм меблі, а одного разу презентували ще й піаніно.

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