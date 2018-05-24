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У Луцьку пройде фестиваль сім’ї

У Луцьку пройде фестиваль сім’ї
Лучан та гостей міста кличуть на фестиваль сім’ї.

Захід відбудеться 12 травня в Центральному парку ім. Лесі Українки з 13:00 до 19:00.

Захоплюючі сімейні розваги, силові змагання, сімейні челенджі, країна здоров’я, турнір з бейблейду, виставки, конкурси, виступи дитячих колективів та багато-багато іншого чекають на відвідувачів фестивалю.

Активним учасникам фестивалю та переможцям різноманітних конкурсів гарантовано подарунки від спонсорів #LutskFamilyFest.

Вхід вільний. Участь безкоштовна.

Організатор заходу – Волинський сімейний рух.


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Теги: фестиваль сім’ї, Луцьк
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