У Луцьку пройде фестиваль сім’ї





Захід відбудеться 12 травня в Центральному парку ім. Лесі Українки з 13:00 до 19:00.



Захоплюючі сімейні розваги, силові змагання, сімейні челенджі, країна здоров’я, турнір з бейблейду, виставки, конкурси, виступи дитячих колективів та багато-багато іншого чекають на відвідувачів фестивалю.



Активним учасникам фестивалю та переможцям різноманітних конкурсів гарантовано подарунки від спонсорів #LutskFamilyFest.



Вхід вільний. Участь безкоштовна.



Організатор заходу – Волинський сімейний рух.





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