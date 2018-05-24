У Луцьку пройде фестиваль сім’ї
Сьогодні, 13:11
Лучан та гостей міста кличуть на фестиваль сім’ї.
Захід відбудеться 12 травня в Центральному парку ім. Лесі Українки з 13:00 до 19:00.
Захоплюючі сімейні розваги, силові змагання, сімейні челенджі, країна здоров’я, турнір з бейблейду, виставки, конкурси, виступи дитячих колективів та багато-багато іншого чекають на відвідувачів фестивалю.
Активним учасникам фестивалю та переможцям різноманітних конкурсів гарантовано подарунки від спонсорів #LutskFamilyFest.
Вхід вільний. Участь безкоштовна.
Організатор заходу – Волинський сімейний рух.
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Захід відбудеться 12 травня в Центральному парку ім. Лесі Українки з 13:00 до 19:00.
Захоплюючі сімейні розваги, силові змагання, сімейні челенджі, країна здоров’я, турнір з бейблейду, виставки, конкурси, виступи дитячих колективів та багато-багато іншого чекають на відвідувачів фестивалю.
Активним учасникам фестивалю та переможцям різноманітних конкурсів гарантовано подарунки від спонсорів #LutskFamilyFest.
Вхід вільний. Участь безкоштовна.
Організатор заходу – Волинський сімейний рух.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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